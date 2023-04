Oroscopo Paolo Fox Pasqua 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox Pasqua 2023, cosa ci riserva il futuro durante le festività? Ecco le previsioni, segno per segno, per i prossimi giorni di festa, con la lettura delle stelle dell’amato astrologo televisivo.

Oroscopo Paolo Fox Pasqua 2023, tutte le previsioni segno per segno

La Pasqua è ormai alle porte e, tra uova di cioccolato e un clima sempre più gioioso, tanti appassionati di astrologia si preparano alla festa dando uno sguardo alle stelle. Cosa ci riserva il futuro in questo periodo di celebrazione? Ecco le previsioni dell’oroscopo per la Pasqua 2023 secondo l’amato astrologo di Fatti Vostri Paolo Fox. Seguiamo la sua lettura delle stelle, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Paolo Fox per Pasqua 2023

La Pasqua riempie di energia i nati nell’Ariete. Siete frenetici e pieni di voglia di fare, ma anche più permalosi del solito quando qualcuno non fa le cose a modo vostro. Cercate un modo più salutare di sfogare l’energia in eccesso, prima di finire invischiati nell’incertezza. Le vostre aspirazioni sono a portata di mano, l’importante è mantenere alta la fiducia in voi stessi.

Toro, le previsioni di Paolo Fox per Pasqua 2023

Tante emozioni e tanto torpore in questo periodo di festa per i nati nel Toro. Siete circondati da facce nuove e ne siete contenti, avete tanto amore e affetto da dare. Non abbiate paura di condividere i vostri sentimenti, ma non fissatevi sulle persone sbagliate. Ci sono tanti pesci nel mare, se non siete corrisposti siate maturi abbastanza da passare oltre.

Gemelli, le previsioni di Paolo Fox per Pasqua 2023

Si apre un periodo di grandi risultati per i nati nei Gemelli. Nell’uovo di Pasqua non troverete solo giochini, ma anche tanti progressi verso i vostri obiettivi. Le scelte che vi lasciavano più dubbiosi potrebbero rivelarsi più che azzeccate, cercate di andare avanti con maggiore fiducia nei vostri mezzi. Occhio al cuore, potrebbe essere arrivato il momento di fare una scelta.

Cancro, le previsioni di Paolo Fox per Pasqua 2023

L’amore intriga l’animo dei nati nel Cancro. Il cielo comincia a schiarirsi, dando un po’ di speranza per i vostri turbolenti affari di cuore. Un nuovo incontro vi riporta a terra, ben lontani dai nuvoloni di preoccupazioni che vi trattengono. Lasciatevi andare ai sentimenti, provate a seguire i vostri desideri: questa maggior disinvoltura porterà a risultati positivi anche sul lavoro.

Leone, le previsioni di Paolo Fox per Pasqua 2023

I nati nel Leone rinascono in questo periodo primaverile. La Pasqua vi porta ad amare di più, ad abbracciare con più gioia chi vi circonda accettandoli per quello che sono. I dubbi svaniscono, dando spazio ad una grande serenità interiore, che vi aiuterà a superare con nonchalance i pochi ostacoli lavorativi sul vostro cammino. Godetevi le feste coltivando i vostri rapporti più stretti.

Vergine, le previsioni di Paolo Fox per Pasqua 2023

Il futuro è roseo per i nati nella Vergine, che però dovranno sudarselo. Le prospettive future ci sono, ma non arriverete da nessuna parte senza la voglia di rimboccarsi le maniche. Avete tutte le carte in regola per riuscire, ignorate le malelingue e chi sminuisce i vostri risultati. Avanzate senza paura e senza risparmiarvi, alla fine ne sarà valsa la pena.

Bilancia, le previsioni di Paolo Fox per Pasqua 2023

Non c’è tempo per respirare per i nati nella Bilancia. La vita d’ufficio è asfissiante e ha ormai assorbito ogni attimo di queste feste. A volte l’unica cosa da fare è tendere una mano e sperare in un aiuto. Cercate il supporto di chi vi circonda, che sia un collega o un amico, per alleggerire il peso sulle vostre spalle. Evitate, inoltre, di riversare tutto lo stress lavorativo in famiglia.

Scorpione, le previsioni di Paolo Fox per Pasqua 2023

Si cambia musica in casa dei nati nello Scorpione in questi giorni di festa. Nuove sfide e nuove opportunità stanno per farsi largo nella vostra vita, e voi siete più che pronti ad accoglierle. Non c’è momento migliore per mettersi alla prova e dimostrare il proprio valore. Più incertezza negli affari di cuore, il vostro eccessivo entusiasmo potrebbe essere frainteso: cercate un punto di contatto.

Sagittario, le previsioni di Paolo Fox per Pasqua 2023

L’indole instancabile dei nati nel Sagittario è sempre fonte di ammirazione, soprattutto in ufficio. Nulla sembra essere in grado di buttarvi giù, i vostri sforzi saranno notati. Per quanto riguarda, invece, gli affari di cuore questa vostra qualità si trasforma in testardaggine. Cercate di essere più flessibili o rischiate di far incrinare qualcosa in modo irreparabile.

Capricorno, le previsioni di Paolo Fox per Pasqua 2023

Questa Pasqua sarà un’occasione per tirare il fiato per i nati nel Capricorno. Il peso di mesi di lavoro eccessivo si fa sentire, avete bisogno di fermarvi almeno un po’. Approfittate di queste feste per dedicare un po’ di tempo a voi stessi, a rievocare un po’ di ricordi. Un po’ di ristoro è quel che vi serve per tornare alla carica più forti di prima.

Acquario, le previsioni di Paolo Fox per Pasqua 2023

Nervosismo a palate per i nati nell’Acquario. Troppe preoccupazioni e pensieri vi rendono scontrosi e impulsivi, non riuscite a guardare al futuro con ottimismo. Cercate di uscire dalla vostra bolla, ascoltate il punto di vista altrui sulle vicende che vi assillano. Non c’è nulla di male ad affidarsi per un po’ al supporto di chi vi ama e del vostro partner.

Pesci, le previsioni di Paolo Fox per Pasqua 2023

Una Pasqua col sorriso per i nati nei Pesci. Queste feste vi portano bene, con gli astri molto ben disposti nei vostri confronti. Vi sentite più forti che mai, pronti ad affrontare qualunque cosa. Avete i mezzi e la fortuna per gestire le sfide sul vostro cammino in scioltezza. Si traballa solo in amore, dove un po’ di gelosia vi mette i bastoni tra le ruote: siate più chiari e tutto si risolverà.