Fabio Caressa e Benedetta Parodi: “L’amore? Ecco il nostro segreto”

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, dopo un amore che dura da 25 anni, ripercorrono le tappe del loro amore. Ecco cosa hanno rivelato.

L’amore tra Fabio Caressa e Benedetta Parodi

Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno festeggiato i 23 anni di matrimonio e, in una intervista al Corriere della Sera, hanno ripercorso i momenti più significativi della loro unione e dei loro anni di matrimonio. Il loro primo incontro è avvenuto nel 1997, quando Benedetta Parodi aveva 25 anni e Fabio Caressa ne aveva 29. Da lì in avanti non si sono più lasciati e tra loro è stato un colpo di fulmine.

Oggi la coppia è molto amata nel mondo dello spettacolo e con il passare del tempo, i due iniziarono a conoscersi meglio e durante il loro primo appuntamento fu al cinema a vedere un film.

La svolta della loro storia d’amore arrivò poi nel 1998, la coppia Fabio fece la proposta di matrimonio a Benedetta.

“Ecco il segreto del nostro amore”

Nel corso di un’intervista a “Il Corriere della Sera”, che ha ripercorso i momenti più significativi del loro amore, i due si sono raccontati anche ai loro fan.

Benedetta Parodi, ad esempio, ha commentato che “siamo diversi, lui tumultuoso, impulsivo, vulcanico, io tranquilla, più pacata: ci compensiamo, ci siamo trovati come due pezzi di un puzzle” e che il segreto del loro amore è “accettare gli spazi di libertà dell’altro, rispettare le sue passioni, condividere problemi e valori”.