Chi è Benedetta Parodi, amante della cucina e moglie di Fabio Caressa

Benedetta Parodi è una famosa conduttrice televisiva e scrittrice italiana che ha raggiunto il successo anche grazie ai programmi e ai libri di cucina.

Chi è Benedetta Parodi: biografia ed esordi

Benedetta Parodi, nata ad Alessandra il 6 agosto 1972, è una conduttrice televisiva e scrittrice italiana. Registrata all’anagrafe come Benedetta Gaia Parodi, è la sorella di un’altra nota conduttrice Cristina Parodi. Laureata in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Milano, è poi diventata giornalista professionista.

La sua carriera nel mondo televisivo è iniziata come volto del telegiornale Studio Aperto su Italia 1, ma negli anni ha sempre coltivato la passione per la cucina. Proprio alcuni programmi come Cotto e Mangiato e I menù di Benedetta hanno ottenuto un grande successo, trampolino di lancio per la stesura di alcuni libri di ricette.

Programmi televisivi

Il primo programma culinario che avrà modo di condurre da sola va in onda su la7 nel 2011 quando Benedetta Parodi è protagonista di I menù di Benedetta.

Nel settembre 2013 su Real Time condurrà un talent show culinario dal nome Bake Off Italia – Dolci in forno in onda dal 29 novembre 2013. Nel 2014, sempre su Real Time, conduce Molto Bene e nel 2016 La cuoca bendata. Nel 2020 è stata volto su la7 del programma Senti chi mangia e attualmente su Radio Capital conduce Benedetta domenica tutte le domeniche dalle 10 alle 12.

Marito e figli