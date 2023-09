Chiara Biasi, chi è il fidanzato dell’influencer amica dei Ferragnez

Chiara Biasi, grande amica di Chiara Ferragni, è una nota influencer. Ma cosa sappiamo di lei? E chi è fidanzato di Chiara Biasi?

Chiara Biasi: fidanzato

Chiara Biasi, nota influencer, ha un fidanzato oppure no? La ragazza, grande amica dei Ferragnez, è stata legata sentimentalmente a diversi uomini negli ultimi anni. In particolare per 3 anni ha avuto una storia assieme all’ex calciatore e imprenditore Oscar Branzani, che – terminata la relazione – ha deciso di provare una nuova esperienza televisiva nel cast di Uomini e Donne come tronista nella stagione 2015/2016.

I flirt

Secondo alcuni rumors di gossip, Chiara Biasi per un periodo è stata molto vicina a Marco Borriello, poi anche al modello messicano Adrian Cardoso.

L’ex fidanzato

L’ultima storia d’amore importante di Chiara Biasi ha avuto inizio nel 2016, quando si è innamorata del calciatore Simone Zaza con cui ha avuto una convivenza fino al 2018 a Valencia. Tornata in Italia, nell’estate 2022, viene vista con Mattia Facca, il Global Retail Merchandising Manager di Balenciaga: la sintonia tra i due è evidente, ma i due non hanno mai ufficializzato una relazione.

Attualmente la ragazza parrebbe essere single.

Curiosità su Chiara Blasi

La carriera dell’influencer Blasi ha avuto inizio nel 2012 quando ha aperto il suo Lifestyle blog su consiglio dell’amica Chiara Ferragni. Oggi ha un sito con oltre 50mila visite al giorno, per questo è richiestissima come brand ambassador e testimonial sia per quanto concerne il settore della moda sia per quello lifestyle. Nel 2017 ha voluto raccontarsi con un libro per Mondadori, la sua biografia Chiaroscuri.