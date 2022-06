Matilda De Angelis e Pietro Castellitto: nuovo amore nel Cinema italiano

Matilda De Angelis e Pietro Castellitto sono la nuova giovane e bella coppia del Cinema italiano. I due sono stati paparazzati nelle strade di Roma ed addirittura fotografati mentre si scambiavano un bacio appassionato. Un amore che appassiona in tanti.

Matilda De Angelis e Pietro Castellitto: è nato un amore

Un nuovo amore e giovane nato nel Cinema italiano: si tratta di due emergenti attori. Matilda De Angelis e Pietro Castellitto sono stati paparazzati mano nella mano a Roma dai fotografi , e addirittura sono stati fotografati mentre si scambiavano un bacio appassionato.

Secondo le indiscrezioni rilasciate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che i due stessero rientrando da una visita ai genitori di lui – Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini – per poi concedersi un pranzo all’aperto. Lei ha 26 anni e lui 30, entrambi sono diventati due volti di un Cinema nuovo ma soprattutto internazionale. Giovani ma già molto esperti nel settore. Lui arriva da Speravo de morì prima ispirata alla vita di Francesco Totti e del piccolo capolavoro Freaks out. Mentre lei dal David di Donatello per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e da un set condiviso con Hugh Grant e Nicole Kidman nella miniserie The undoing.

Insieme sul set

I due giovani attori si sono conosciuti proprio sul set di Rapiniamo il duce, produzione di Netflix con Isabella Ferrari, Filippo Timi e Maccio Capatonda. Il film è in uscita il prossimo anno ed è molto probabile che la scintilla sia scoppiata durante le riprese.

De Angelis era legata con il rapper Nayt, ma la relazione tra i due è terminata nel 2021. Dopo un periodo da sola, l’attrice ha ritrovato quindi l’amore con il figlio di Pietro Castellitto.

Dalle foto scattate sembrano molto felici e legati.