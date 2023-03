Patatine Amica Chips ritirate dai supermercati: il Ministero della Salute lancia l’allarme

Patatine Amica Chips, nelle scorse ore è stato emesso un avviso del Ministero della Salute per un lotto in particolare. Inoltre, nei giorni scorsi sempre della stessa marca di patatine per un altro prodotto è stato lanciato l’allarme.

Patatine Amica Chips ritirate dai supermercati Un lotto di patatine Amica Chips “Ortolana” è stato ritirato dai supermercati a causa di alti livelli di acrilammide. L’avviso dell’azienda produttrice Yellow Chips è stato ripreso dal Ministero della Salute. L’acrilammide, si legge sul portale Efsa, l’autorità europea per la sicurezza degli alimenti, «è una sostanza chimica che si forma negli alimenti amidacei durante la cottura ad alte temperature (frittura, cottura al forno e alla griglia) e anche durante le lavorazioni industriali a temperature di oltre 120 gradi con scarsa umidità». Inoltre, un altro richiamo richiamo alimentare ha riguardato, pochi giorni fa, il lotto 237 delle patatine di marchio Viva chips alla Paprika, con scadenza 23 agosto 2023 a causa di una «contaminazione da olio minerale» che, come si legge sull’avviso dell’azienda produttrice Solid Food con sede in Romania, «può provocare cancro». Il Ministero della Salute lancia l’allarme La segnalazione è arrivata in una nota ufficiale dal ministero della Salute. Il lotto in questione è il 080587, e l’avvertenza è di riportare il prodotto al punto vendita. I prodotti, in particolare, sono due e in entrambi i casi la raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita nel quale è avvenuto l’acquisto. Amica Chips – Ortolana , in confezione da 100 grammi, con lotto numero 080587 e data di scadenza 25/03/23;

, in confezione da 100 grammi, con lotto numero e data di scadenza 25/03/23; Viva Chips “Paprika Style”, in confezione da 100 grammi, con lotto di produzione numero 237 e data di scadenza 23/08/23. LEGGI ANCHE: Fermo, muore bimbo di un anno investito da scuolabus