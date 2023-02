Ultimo e l’addio a Sanremo: il cantante annuncia sui social che non tornerà più all’Ariston

Ultimo ha dichiarato sui suoi canali social di non voler più partecipare al Festival di Sanremo. nell’edizione 2023, il cantante romano con il brano Alba è arrivato quarto in classifica, una posizione che forse non ha gradito.

Ultimo e l’addio a Sanremo

Ultimo è arrivato quarto in classifica con la sua canzone Alba al Festival di Sanremo 2023. In base alle sue dichiarazioni, sembra che l’artista romano non voglia più ritornare sul palco dell’Ariston. Non aver vinto nemmeno in questa sua ultima partecipazione, ha fatto prendere questa decisione a Ultimo. Ora il cantante è concentrato sul suo nuovo album ma trova il tempo di rispondere a qualche domande dei suoi fans sui social.

Il cantante annuncia sui social che non tornerà più all’Ariston

In base a qualche curiosità mossa dai suoi fans, Ultimo ha dichiarato su Instagram di non voler più partecipare al Festival di Sanremo. “So che nel disco ci sono canzoni più ‘dirette’ che su quel palco sarebbero arrivate più facilmente, ma Alba è una canzone diversa, che non ha la pretesa di entrare nel cuore di un pubblico più distratto” ha spiegato parlando della sua canzone: “Alba ha bisogno di tempo e va ascoltata senza fretta. Come ho detto in alcune interviste, volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico, e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato precedenza a quello che sento e non a quello che funziona”. Infine, ha concluso l’artista sempre su Instagram: “L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival… Volevo chiudere un cerchio con Alba, l’ho fatto e quindi credo di non tornarci più”.

