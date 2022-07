Crisi Governo, Zaia: “Spero non cada, entriamo in un limbo pericoloso”

Crisi di Governo, l'opinione del Governatore del Veneto Luca Zaia: "Spero non cada, entriamo in un limbo pericoloso".

Crisi di Governo, parla Luca Zaia: “Spero non cada, si entra in un limbo pericoloso”. Questo il commento del Governatore del Veneto all’uscita di Palazzo Chigi sull’intenzione del M5S di non votare la fiducia a Mario Draghi: “Senza fiducia sarà il Capo di Stato a decidere”.

Crisi di Governo, Luca Zaia: “Spero non cada, entriamo in un limbo pericoloso”

Dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte, lo spettro della crisi di Governo si avvicina sempre di più.

I pentastellati non voteranno la fiducia al Governo di Mario Draghi sul decreto Aiuti: “Il Paese è sul baratro, siamo disponibili al dialogo ma non a cambiali in bianco. Le dichiarazioni di Draghi non bastano“. Il Governatore del Veneto Luca Zaia, intercettato dai giornalisti fuori da Palazzo Chigi dopo l’incontro tra Draghi e i Presidenti delle Regioni, ha detto la sua sull’incerta situazione attuale. “Io penso che il dibattito sia sempre il sale della democrazia.” -ha affermato Zaia- “Ma in questo momento difficile il Paese ha bisogno di un Governo in maniera importante.

Servono decisioni strategiche per il futuro. Spero che il Governo non cada perché l’alternativa è portare i cittadini in un limbo pericoloso“.

“Noi della Lega abbiamo un ruolo e possiamo giocarcelo fino in fondo.” -ha poi aggiunto- “Abbiamo le nostre istanze a partire dall’autonomia. Se si può andare avanti anche senza M5s? Giro la domanda al presidente Mattarella che, come prevede la Costituzione, sentirà le forze politiche, vedrà i numeri e deciderà“.

