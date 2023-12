Wendy Juel, chi è la fidanzata di Khaby Lame: cosa sappiamo di lei?

Chi è Wendy Thembelhile Juel, fidanzata di Khaby Lame. Scopriamo qualcosa in più sulla modella ed influncer che ha conquistato il celebre tiktoker. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Wendy Juel, fidanzata di Khaby Lame: vita privata e carriera

Wendy Thembelhile Juel è una giovane modella, divenuta molto nota di recente in quanto fidanzata di Khaby Lame, star di TikTok celebre in tutto il mondo. Di origini danesi e sudafricane, lavora con diverse agenzie di talenti come Le Management, Wihelmina Models, Skins Model Management e Wonderwall Management. Wendy Juel vive e lavora a Copenhagen e pubblica spesso scatti tratti dai suoi servizi fotografici sul suo profilo Instagram, ad oggi seguito da quasi 6mila persone. Dai suoi social si può notare sia la sua grande passione per i viaggi, con album di foto scattate in giro per il mondo, sia il suo interesse e impegno per importanti causa sociali. Sul suo profilo Instagram è infatti presente un link per una campagna Go Fund Me per la costruzione di un orfanotrofio in Uganda.

View this post on Instagram A post shared by Wendy Thembelihle Juel (@wendyjuel)

Vita privata, il rapporto con il tiktoker

In passato legato a Zaira Nucci, Khaby Lame sembra fare sul serio con Wendy Juel. Da sempre molto riservato, non è solito condividere molti dettagli sulla sua vita privata con il suo pubblico. Negli ultimi giorni, tuttavia, il content creator ha pubblicato una storia Instagram in cui appare abbracciato alla modella, che mostra fiera un anello al dito. Che abbiano già deciso di sposarsi? Per il momento la coppia non ha dato conferme.