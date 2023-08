Su Rai 1 “Queen Bees – Emozioni senza età”: trama e cast

Ferocemente indipendente, Helen rifiuta di trasferirsi nella comunità di pensionati di Pine Grove, come vuole sua figlia. Tuttavia, quando la sua cucina va a fuoco, Helen è costretta a trascorrere un mese a Pine Grove in una vicina casa di riposo. Helen, una donna fiera della sua indipendenza, inizia a relazionarsi con vedove ancora vigorose, spietati tornei di bridge e un gruppetto di prepotenti “cattive ragazze”, cosa con cui non aveva a che fare dai tempi del liceo ma che le fa cambiare idea sul vivere di nuovo da sola il resto del tempo. Scoprirà così che non è mai tardi per fare nuove amicizie e forse trovare un nuovo amore, infatti conoscerà Dan.