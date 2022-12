Bomba di Kvara è l’ultimo tra i fuochi d’artificio illegali a Napoli: scatta l’allarme

Bomba di Kvara è l'ultimo tra i fuochi d'artificio illegale che a Napoli si sono inventati. Scatta l'allerta e non solo in Campania.

Bomba di Kvara è l’ultimo botto illegale che è stato assembrato a Napoli. Negli ultimi anni, sono stati presi i nomi del calciatori partenopei per individuare le botti che fanno sempre tanti incidenti nella notte di San Silvestro.

La notte di San Silvestro si avvicina così come l’allarme dei fuochi d’artificio illegali. A Napoli ogni anno si inventano nomi particolari per delle vere e proprie “bombe”.

L’ultima prende il nome del calciatore georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Si tratta di 500 grammi di mix esplosivo illegale e pericoloso. Le ultime, sempre a Napoli, che hanno causato diversi incidenti sono state: la bomba di Careca, quella di Zola, la “bomba Cavani” e la “bomba Higuain”.

Scatta l’allarme

Il primo allarme non è arrivato da Napoli, ma dai carabinieri di Reggio Emilia. Scrivono, i carabinieri di Reggio, che “nonostante le varie ordinanze di divieto per l’utilizzo di petardi e fuochi d’artificio c’è chi scommette su questo nuovo prodotto, il terribile botto che prende spunto dal nuovo idolo della tifoseria azzurra, Khvicha Kvaratskhelia”.

“La battaglia – precisano dal comando provinciale di Reggio – potrà essere vinta se si riuscirà a far comprendere, soprattutto ai giovani, che il problema è essenzialmente culturale. In questi casi, quasi sempre gli incidenti sono dovuti a disattenzione e non a fatalità”.

“Non esistono fuochi di artificio sicuri, anche se ne è permessa la vendita; perfino le stelline, che i bambini usano con disinvoltura, bruciano a 300°C e perciò sono potenzialmente in grado di provocare e fare incendiare i vestiti”.

Fino a veri e propri consigli pratici come “al momento dell’accensione, mai avvicinare viso e occhi alla miccia” oppure “accendere i fuochi lontano da case, automobili e dalla scatola degli altri fuochi per limitare il rischio di incendio e incidenti”.

