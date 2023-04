Disco dance, l’ultimo singolo di giANMARIA con Francesca Michielin: le parole dell’artista

Pronto a stupire ancora, giANMARIA presenta il suo nuovo singolo dal titolo Disco dance, con il prezioso ausilio di Francesca Michielin. Il 20enne di Vicenza si ritrova così a duettare per la sua prima volta, raccontandosi in maniera diversa dal solito.

Intanto da Maggio comincerà il suo “Mostro Tour”.

Disco dance, ultimo singolo di giANMARIA

Dopo X Factor (nel 2021) e l’ultimo festival di Sanremo (nel 2023), ecco che giANMARIA torna in grande spolvero e si racconta attraverso un duetto insieme a Francesca Michielin che ha da poco pubblicato il suo album Cani Sciolti.

Il vicentino classe ’02 parla così della sua recente creazione:

“DISCO DANCE è un titolo con il quale spero di spiazzare l’ascoltatore. Il brano parla di una ragazza, Viola, alla quale ho fatto impersonificare il mio lato femminile, staccandola completamente da me e facendole prendere vita. Nella mia immaginazione Viola è una ragazza che si accorge di volere andare via da una provincia, ma non coglie la prima occasione per scappare e rimane rinchiusa in un luogo che odia e non le appartiene”.

Si è poi soffermato sul lavoro svolto con la cantante Francesca Michielin, ritenendosi fiero:

“Francesca ha dato un bellissimo colore con la sua voce alla canzone. Quando ho scritto il testo, prendendo ispirazione dal luogo in cui sono cresciuto, ho pensato subito a lei che come me viene da una realtà vicina nella provincia di Vicenza”.

L’artista spera, con questo brano, di catturare l’attenzione di nuovi ascoltatori, in attesa del suo tour.

Di seguito le date e il calendario completo:

13 Maggio 2023 – 21:00 Teramo – Pin Up (Data zero) MUOVA DATA

15 Maggio 2023 – 21:00 Bologna – Estragon

18 Maggio 2023 – 21:00 Milano – Fabrique

21 Maggio 2023 – 21:00 Torino – Teatro Concordia

22 Maggio 2023 – 21:00 Padova- Hall

25 Maggio 2023 – 21:00 Roma – Largo Venue SOLD OUT

26 Maggio 2023 – 21:00 Roma – Largo Venue

Il video della canzone