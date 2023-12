Ilary Blasi incinta? E quanto vale il suo nuovo anello?

Ilary Blasi potrebbe essere incinta: è questa la voce che circola in queste ore sull'ex moglie di Francesco Totti.

Ilary Blasi è incinta? Le voci stanno circolando con forza in queste ore e c’è chi ironizza anche come Fiorello nella puntata di Viva Rai2. Ma circola la voce anche sul costo del nuovo anello della conduttrice reduce dal documentario “Unica”.

Ilary Blasi incinta?

Ilary è incinta! Fonti sicurissime me l’hanno confermato, non ha sciato per tutta la vacanza”, questa notizia è stata lanciata sui social nelle scorse ore. Dunque, la voce di Ilary Blasi incinta sta facendo il giro del web e siti gossip.

Sulla notizia ha ironizzato anche Fiorello nella puntata di Viva Rai2: Il bambino si chiamerà Unico!”. Poi, ha aggiunto: “Se sarà maschio lo chiameranno Rolex, per gli amici Roli”, ha ironizzato Rosario.

E quanto vale il suo nuovo anello?

Intanto, si parla molto di quanto possa valere il nuovo anello della conduttrice ricevuto dal fidanzato Bastian. Secondo quanto riporta Fanpage si tratta di “un solitario in oro bianco, un modello con la fascia sottile e al centro un enorme diamante incastonato. La pietra è taglio brillante, probabilmente tra i 6 e i 7 carati. Sebbene non si tratti di un gioiello griffato, stando alle stime di Carlo Eleuteri, il gioielliere dei vip di Roma, potrebbe valere circa 100.000 euro”.