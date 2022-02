Chi è Carlo Bonomi, da Confindustria alla Lega Calcio

Chi è Carlo Bonomi? L’imprenditore e dirigente 55enne è il Presidente di Confindustria dal 2020. La Serie A è pronta ad affidargli le redini della Lega Calcio dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Carlo Bonomi, vita privata e carriera: da Confindustria alla Lega Calcio

Carlo Bonomi è nato a Crema il 2 Agosto 1966. Imprenditore di prima generazione cresciuto in una famiglia di professionisti, ha una laurea in Economia e commercio.

Dopo un primo impiego in uno studio di commercialisti, lavora in una multinazionale farmaceutica, esperienza che lo porta ad investire personalmente nel settore. È presidente di Synopo, azienda italiana specializzata in attrezzature elettromedicali. Guida inoltre Sidam e BTC Medical Europe ed è a capo del Consiglio di Amministrazione di Ocean e Marsupium.

Dopo un periodo alla presidenza di Assolombarda, viene nominato Presidente di Confindustria per il periodo dal 2020 al 2024. Viene eletto dall’assemblea degli industriali con 818 voti favorevoli e un astenuto.

Negli ultimi giorni, la Serie A sta valutando attentamente la sua candidatura come nuovo Presidente della Lega Calcio, in seguito alle dimissioni di Paolo Dal Pino. I 20 club della massima serie del calcio italiano saranno chiamati al voto domani per prendere una decisione definitiva.

Vita privata: chi è sua moglie?

Non ci sono molte informazioni sulla vita privata di Carlo Bonomi, che è molto geloso della propria privacy. È sposato dal 2020 con la giornalista Veronica Gervaso, figlia del defunto Roberto Gervaso e dal 1995 nella redazione di Canale 5.

La coppia è stata avvistata insieme per la prima volta nel Settembre del 2021, in occasione della 78esima Mostra del Cinema di Venezia.