Chi è Roberta Giarrusso, attrice e modella palermitana

Chi è Roberta Giarrusso: biografia e carriera

Roberta Giarrusso, all’anagrafe Silvana Anna, è nata a Palermo il 24 febbraio 1982. Allo stato attuale ha dunque 39 anni, è del segno zodiacale dei pesci ed è alta 175 cm.

Roberta Giarrusso ha iniziato la propria carriera in qualità di modella nel 1997.

Nel 2001, dopo essersi diplomata all’istituto tecnico industriale, ha preso parte al concorso di Miss Italia con il titolo di Miss Deborah Sicilia e Miss Cinema di Sicilia. In quell’occasione si è aggiudicata il titolo nazionale come Miss Televolto 2001. L’anno successivo è diventata co-conduttrice di Viva Miss Italia, anteprima del famoso concorso. E poi co-protagonista dello spot pubblicitario Felce Azzurra.

Ha invece debuttato come attrice grazie alla serie tv Carabinieri, che l’ha lanciata sul piccolo schermo.

Il successo è arrivato con il Commissario Manara, al fianco di Guido Caprino. Da segnalare anche la partecipazione a un episodio di Don Matteo e a una puntata de Il Commissario Montalbano.

La vita privata dell’attrice

Roberta Giarrusso è sposata con Riccardo De Pasquale. Le nozze sono avvenute a Roma il 16 giugno 2019, dopo tre anni di fidanzamento. Nel 2017, infatti, il loro amore era già stato coronato dall’arrivo di una figlia, di nome Giulia.

Roberta e Riccardo hanno anche partecipato al programma televisivo Pechino Express in coppia, con lo pseudonimo I promessi sposi.

I due hanno trascorso insieme la quarantena della pandemia da Coronavirus. In quel periodo, qualcuno aveva avanzato l’ipotesi che l’attrice, a fine lockdown, potesse essere di nuovo incinta. L’attrice ha anche un profilo ufficiale su Instagram, seguito dai tanti fan che la apprezzano. Sulle piattaforme social lei condivide soprattutto fotografie legate alla sua attività professionale, come scatti in cui posa.