Oroscopo Branko settimanale 14-20 novembre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 14 al 20 novembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freddi giorni autunnali? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 14-20 novembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo per la prossima settimana.

Scopriamo l’oroscopo settimanale secondo il suo libro, il Calendario astrologico 2022 di Branko, con le dritte sul futuro dal 14 al 20 novembre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 14-20 novembre

Questa settimana porta momenti di riflessione per i nati nell’Ariete. Farsi strada a spallate non sempre porta risultati. A volte, anche per evitare litigi e contrasti inutili, è meglio dare uno sguardo alla situazione dall’alto.

Sfruttate le vostra esperienza e scegliete il percorso più adeguato alla situazione. Trattenete la vostra impulsività e muovetevi con pazienza e dedizione.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 14-20 novembre

I nati nel Toro riusciranno a mettersi alle spalle alcune vecchie rogne. La vostra generosità e il vostro ingegno vi aiuteranno a creare le situazioni giuste per portare a casa un risultato positivo. Siate pronti ad accogliere ed ascoltare le persone giuste, è il momento di stringere rapporti più stretti con contatti selezionati.

La qualità è meglio della quantità.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 14-20 novembre

Tante trappole sul percorso dei nati nei Gemelli nei prossimi giorni. Procedete con cautela per evitare difficoltà impreviste che potrebbero costringervi a rallentare il passo. Sul lavoro, non chiudetevi in voi stessi: interagite con i colleghi e mantenete gli occhi aperti. Cercate di avere un quadro completo di quello che succede in ufficio. La fortuna è dalla vostra, ma scegliete la prossima mossa con prudenza.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 14-20 novembre

Per i nati nel Cancro è ora di fermarsi e mettere giù un piano preciso. Analizzate al meglio i vostri punti di forza e i vostri punti deboli, cercate di sfruttare a vostro vantaggio anche le vostre pecche. Ogni tratto del vostro carattere è una risorsa, anche quando non sembra. Combinate i vostri asset con quelli delle persone che vi circondano e ogni obiettivo sarà a portata di mano.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 14-20 novembre

I nati nel Leone dovranno fare attenzione a non farsi trascinare dalla foga. L’inizio di questa settimana vi metterà davanti molte sfide e non sarà facile trattenere le vostre emozioni. Resistete e ragionate a mente fredda, non lasciate che il vostro passo sia deciso da un impulso del momento. Concedervi dei brevi attimi di relax ogni tanto vi aiuterà a tenere sotto controllo il vostro fuoco interiore.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 14-20 novembre

Occhi aperti e respiri profondi, questo il consiglio per i nati nella Vergine nei prossimi giorni. Osservate al meglio le situazioni che vi circondano prima di agire in modo sconsiderato. La vostra sensibilità è un’arma, non sottovalutatela. Capire le necessità altrui vi aiuterà a migliorare rapporti e a stringere accordi migliori.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 14-20 novembre

I nati nella Bilancia si approcciano alla prossima settimana sospinti dalla loro bontà d’animo.

Vi sentite grati alle persone che avete accanto e siete pronti a dimostrarlo. Riuscirete a superare le sfide e ostacoli dei prossimi giorni dandovi manforte a vicenda. Rimboccatevi le maniche e sfruttate l’energia di questi giorni per mettere le basi per il futuro.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 14-20 novembre

È il momento di riassestare le fondamenta per i nati nello Scorpione. Ristabilire le basi su cui si regge la vostra vita è il modo migliore per comprendere e gestire i problemi che vi pressano in questi giorni. Soprattutto nei primi giorni della settimana, potreste trovarvi tra l’incudine e il martello. Non disperate e affrontate la situazione un passo alla volta, con serenità e pazienza.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 14-20 novembre

L’intelligenza e l’empatia sono le migliori alleate dei nati nel Sagittario in questi giorni. Lavorate su voi stessi e cercate di coltivare il vostro altruismo. Essere consapevoli di cosa stanno affrontando le persone che avete davanti sarà fondamentale per fare passi avanti nei vostri obiettivi. Trovate il modo migliore per far rendere chi vi circonda e verrete aiutati a vostra volta a mettere in mostra il meglio di voi.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 14-20 novembre

I nati nel Capricorno si sentiranno tentati da un impeto di opportunismo. Avrete l’opportunità di portarvi avanti con le parole giuste, anche se con metodi poco trasparenti. Qualunque scelta prendiate, è sempre meglio tenere a mente le buone maniere. Saranno giorni impegnativi, cercate di non esagerare e ritagliatevi qualche momento per voi.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 14-20 novembre

Le parole pesano e i nati nell’Acquario faranno bene a tenerlo a mente. Cercate di non aprir bocca in modo impulsivo, pensateci due volte prima di dire qualcosa di cui potreste pentirvi. In caso di crisi, è sempre meglio essere completamente onesti. Prendetevi del tempo per guardare al futuro con occhio critico. Non è il momento per deviazioni e perdite di tempo, scegliete una via precisa e seguitela.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 14-20 novembre

I nati nei Pesci impareranno il valore della gentilezza e della diplomazia. Evitate battibecchi futili e cercate di trovare un compromesso. Con la giusta cura delle necessità altrui, riuscirete ad aprire porte fino ad ora inaccessibili. La trasparenza sarà fondamentale nelle vostre prossime mosse. Siate chiari e concisi, non c’è tempo per dilungarvi se volete sfruttare le brevi, fortunatissime parentesi fortunate di questi giorni.