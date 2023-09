Covid, nuovi vaccini contro variante Eris: ad ottobre la nuova campagna

Covid, nuovi vaccini contro la variante Eris: è stato confermato l’efficacia delle nuove somministrazioni per contrastare l’aumento dei contagi. Dal mese di ottobre dovrebbe partire la nuova campagna vaccinale.

Covid, nuovi vaccini contro variante Eris

Si continua ad aggiornare sempre sul Covid: i nuovi vaccini adattati approvati dall’Ue “proteggono anche contro la variante Eris, oltre che contro le più recenti varianti in circolazione”. Lo ha dichiarato all’Ansa la direttrice dell’Ema Emer Cooke. “La pandemia è superata – ha aggiunto – ma il virus è ancora una minaccia per i soggetti a rischio, quindi persone con più di 65 anni, quelle con condizioni di salute precarie e le donne incinte devono vaccinarsi“.

Inizia ad ottobre la nuova campagna

La nuova campagna vaccinale dovrebbe partire nel mese di ottobre e dovrebbero essere i medici di base a somministrarli. Nella circolare del Ministero, intanto, si consiglia il vaccino anche “ai familiari e conviventi di persone con grave fragilità”.

“Bisogna evitare il ritorno delle mascherine e della didattica a distanza”, afferma il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, intervistato dal Tg1. Per questo, chiarisce, “abbiamo istituito un tavolo interdisciplinare a cui partecipano, oltre al ministero della Salute, anche l’Istruzione, la Pubblica amministrazione, il Lavoro, per verificare quali misure adottare per dare serenità ai ragazzi, ai docenti e alle famiglie“.