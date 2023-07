Wanda Nara risponde alle notizie sulla Leucemia con duro post su Instagram: “In attesa di altri risultati”

Wanda Nara ha risposto alla notizia circolata dall’Argentina sulla sua possibile diagnosi di leucemia dopo il ricovero in ospedale. La showgirl ha pubblicato un duro post difenendo i suoi figli che sono venuti a conoscenza di possibili diagnosi dai giornalisti.

Wanda Nara risponde alle notizie sulla Leucemia

Wanda Nara ha risposto alla notizie che era circolata nei giorni scorsi di una possibile leucemia come causa del suo ricovero in ospedale. Il sito internet Gossipeame ha scritto sul proprio profilo social: “Wanda sarebbe entrata a Los Arcos con un forte mal di pancia, gli esami del sangue le avrebbero dato pessimi risultati e starebbero per rifarli. Mauro Icardi è con lei molto angosciato…”.

Secondo il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico a Radio Mitre, alla showgirl argentina sarebbe stata diagnosticata una leucemia. “Faranno una puntura nel midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico, ma resta segreto. Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Duro post su Instagram: “In attesa di altri risultati”

Ecco il duro post su Instagram: “Mercoledì ho deciso da sola di fare un’analisi di routine, come faccio quando viaggio o almeno una volta l’anno. Alcuni valori non sono andati bene e ho preso la decisione di farmi ricoverare per integrare con altri controlli che sono andati bene”. Poi, la Nara ha aggiunto che nella giornata di giovedì “ho lasciato la clinica per ulteriori approfondimenti. L’ho fatto cercando di ottenere maggiori informazioni sui risultati ottenuti. Come tutte le mamme ho cercato di nascondere le mie paure e le mie ansie ai miei figlio. Soprattutto perché non avevo una diagnosi accurata”.

“Purtroppo” prosegue Wanda Nara “i miei figli hanno avuto conferma da un giornalista di una diagnosi che io non avevo. La medicina non è esatta, non erano passate nemmeno 24 ore. I miei figli hanno sempre scoperto tutto da me, questa non sarebbe stata l’eccezione. Ma avrei scelto di farlo con più risultati e studi alla mano”. Infine, senza smentire né confermare la leucemia ha scritto che “Sono già a casa in attesa di ulteriori esami”.