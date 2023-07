Riccardo, Edoardo, Alessandro, chi sono i figli di Alberto Angela: vita privata, carriera, età

Chi sono i tre figli di Alberto Angela: Riccardo, Edoardo ed Alessandro. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del celebre conduttore e divulgatore erede di Piero Angela. Cosa sappiamo sul loro conto?

Chi sono i figli di Alberto Angela, Riccardo, Edoardo ed Alessandro

Alberto Angela, celebre conduttore televisivo e divulgatore scientifico, è il padre di ben tre figli, nati dall’unione con sua moglie Monica, al suo fianco da oltre 25 anni. Il maggiore è Riccardo, 25 anni, nato nel 1998, a cui seguono Edoardo, 24enne nato nel 1999 e il più giovane, Alessandro, 19 anni, nato nel 2004. La famiglia Angela è molto attenta a proteggere la propria privacy, per cui non vi sono molte informazioni sulla loro vita e carriera. Cosa sappiamo sul loro conto?

Cosa sappiamo di loro, carriera e vita privata

Le informazioni su Riccardo, Edoardo e Alessandro sono particolarmente risicate, soprattutto per quanto riguarda il fratello più grande e il più piccolo. Quest’ultimo, con ogni probabilità, sta chiudendo il suo percorso scolastico e si prepara scegliere un percorso universitario. Sono più ampie le informazioni sul conto di Edoardo Angela che, secondo il web, ha deciso di seguire le orme del padre e del nonno specializzandosi come loro in un campo scientifico importante. Ad oggi sta studiando Scienze dei Materiali all’Imperial College di Londra, stessa materia in cui suo nonno Piero, scomparso nel 2022, ricevette una laurea honoris causa nel 2016. Il conduttore di Superquark era molto fiero di suo nipote: “Edoardo è un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle”.