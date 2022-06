Boateng e Valentina, matrimonio: quando, dove, Metaverso

Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada, il matrimonio nel Metaverso. L’ex centrocampista di Milan e Monza si è sposato per la terza volta, con la campionessa d’arti marziali bergamasca. La coppia ha reso il tutto più speciale celebrando l’unione non solo nel mondo reale, ma anche in quello virtuale. Tutto sulla cerimonia: quando, dove, tutti gli ospiti VIP.

Boateng e Valentina si sposano: il matrimonio nel Metaverso

Kevin-Prince Boateng si è sposato ieri per la terza volta, dopo le storie con Jennifer Michelle e Melissa Satta.

L’ex centrocampista del Milan, oggi all’Hertha Berlino, ha portato all’altare Valentina Fradegrada, influencer e modella bergamasca classe 1991, con ben cinque titoli nazionali in tornei di arti marziali, nello specifico wushu kung fu.

La coppia ha deciso di convolare a nozze in un modo molto particolare: i due si sono infatti sposati nel Metaverso, l’universo digitale in realtà aumentata che oggi è sulla bocca di tutti. La “location” digitale è stata creata in collaborazione con la piattaforma Over the Reality, che ha messo in piedi una Luna virtuale dove gli avatar dei due sposini si sono scambiati le promesse.

I due avevano messo in vendita i biglietti per partecipare al matrimonio online, che sono andati subito a ruba. Tutti gli introiti verranno devoluti in beneficenza.

La meta-cerimonia è stata organizzata da Enzo Miccio, noto conduttore tv e pianificatore di eventi e matrimoni. “La richiesta dei due novelli sposi è stata quella di potersi sposare dove nessuno l’avesse mai fatto.” -spiega sul suo profilo Instagram– “E come potevo non esaudire il loro desiderio? La collaborazione tra noi e OVER ha dato vita ad una location personalizzata creata interamente con tecnologia 3D”.

La cerimonia “reale”: quando, dove, scatti della coppia

Per quanto riguarda invece il matrimonio “reale”, Boateng e Valentina si sono sposati l’11 giugno tra le colline di Siena, nel piccolo comune di Radiconcoli. Un centinaio di invitati hanno partecipato alle nozze, a detta di molti in una vera e propria cerimonia da sogno, tra archi di fiori e un trionfo di decorazioni bianche.

Ecco gli scatti in esclusiva della coppia appena sposata, distribuite da Vanity Fair.