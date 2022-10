Marta Flavi, chi è la conduttrice: carriera, vita privata, malattia, Ballando con le stelle

Chi è Marta Flavi, conduttrice anni Novanta nel cast di Ballando con le stelle. Dopo aver accompagnato per anni i pomeriggi degli italiani con Agenzia Matrimoniale, la presentatrice è pronta a tornare in tv sulla pista da ballo. Scopriamo qualcosa in più su di lei, dalla vita privata alla malattia.

Chi è Marta Flavi, carriera e vita privata della nota conduttrice anni Novanta

Nata a Roma il 9 aprile 1951, Marta Caterina Fiorentino, in arte Marta Flavi, ha 71 anni ed è una conduttrice televisiva, molto famosa negli anni Novanta.

Fa il suo esordio sul piccolo schermo negli anni Ottanta, prima come annunciatrice sulla Quinta Rete, poi come presentatrice del programma per bambini L’ora dei ragazzi. Poi sbarca su Canale 5 conduce il suo programma più noto, il talk show pomeridiano Agenzia Matrimoniale, principale ispirazione di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Per sei anni, dal 1989 al 1995, il suo salotto televisivo ha ospitato cuori solitari in cerca di amore: lo show della Flavi pare abbia unito almeno 500 coppie.

Durante il suo periodo di maggior successo in tv, Marta Flavi ha presentato diversi programmi. Tra le sue trasmissioni più importanti spiccano Cerco e offro, Alle cinque della sera e Ti amo…parliamone. In seguito continua ad apparire sul piccolo schermo sia come opinionista in programmi Rai, che in piccole rubriche a Unomattina. In tempi recenti ha partecipato nel ruolo di concorrente a I soliti ignoti. È possibile seguire i suoi progetti odierni sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 26mila follower.

Marta Flavi a Ballando con le stelle 2022, la conduttrice torna in tv

Nel 2022 Marta Flavi è pronta a tornare sul piccolo schermo sulla pista da ballo di Ballando con le stelle. La conduttrice si metterà alla prova nel talent show di Milly Carlucci danzando al fianco del maestro Simone Arena. Affronterà questa nuova edizione del reality in gara con altri 12 concorrenti, tra cui Alessandro Egger, Enrico Montesano e Paola Barale.

Vita privata: mariti, figli, malattia

In passato Marta Flavi è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo. I due si sposano nel 1989, ma il rapporto tra i due conduttori si incrina dopo poco più di un anno.

Flavi non ha mai avuto figli e, dopo l’amore con Costanzo, ha mantenuto sempre un certo riserbo sulla sua vita privata. A parte qualche flirt passeggero mai confermato, prima con un notaio milanese di nome Pierpaolo e poi con un fantomatico scozzese, si sa veramente poco dell’attuale vita sentimentale della presentatrice. La Flavi non ha negato, tuttavia, di essere in cerca di un compagno, come spiega a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: “Io sono piena di amici e tra questi ci sono alcuni corteggiatori.

Deve essere una persona che rispetta la mia autonomia, un uomo che faccia l’uomo e che sappia capire che dall’altra parte c’è una donna che è anche un po’ uomo”.

Di recente Marta Flavi si è fatta sfuggire di aver sofferto di una malattia fastidiosa, una dermatite da contatto causata dal colore nero. Per risolvere il problema si è dovuta rivolgere ad una dermatologa: “Scoprii così di essere allergica al nero acrilico. Posso indossare l’acrilico, ma non il nero acrilico.

La cosa non mi sorprese ma, anzi, spiegò come mai io non potessi indossare i collant neri. Ho sempre messo le autoreggenti, anche quando non volevo fare la sexy! Visto che, appena li mettevo, mi comparivano delle bolle sulle natiche”.