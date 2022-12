Mick Schumacher passa alla Mercedes come terzo pilota

Mick Schumacher riparte dalla Mercedes come terzo pilota di riserva. Il tedesco, figlio di Michael, sarà in Mercedes per la stagione 2023

Mick Schumacher riparte dalla Mercedes come terzo pilota di riserva. Il tedesco, figlio di Michael, sarà alla scuderia della Mercedes per la stagione 2023. Dopo quattro anni di militanza nella Ferrari Driver Academy, la Scuderia e Mick Schumacher hanno deciso di comune accordo di non proseguire la collaborazione.

Mick Schumacher passa alla Mercedes

Entrato a far parte della famiglia Ferrari nel 2019 attraverso il programma giovani di Maranello, Mick come pilota della Fda ha disputato due stagioni di Formula 2 con il team Prema Racing conquistando tre vittorie e il titolo 2020.

L’anno seguente ha avuto la possibilità di debuttare in Formula 1 con l’Haas F1 Team nel quale è rimasto fino al termine della stagione appena conclusa. Ora, dopo queste esperienze, Mick Schumacher riparte dalla Mercedes come terzo pilota di riserva. Il tedesco, figlio di Michael, sarà alla scuderia della Mercedes per la stagione 2023.

Le dichiarazioni di Mick

In merito al suo approdo in Mercedes, Mick si è dimostrato molto possibilista e felice di questo cambiamento, che lui spera essere ovviamente una svolta per la sua carriera di pilota.

“Sono entusiasta di far parte del team Mercedes – ha detto – e mi impegnerò a dare il massimo per contribuire alle loro prestazioni. Lo prendo come un nuovo inizio, sono grato a Toto Wolff e a tutte le persone coinvolte per aver riposto la loro fiducia in me La F1 è un mondo così affascinante e non si finisce mai di imparare, quindi non vedo l’ora di assorbire più conoscenza possibile e mettere tutto il mio impegno a beneficio del team Mercedes”.