Rissa Sgarbi-Mughini al Maurizio Costanzo Show: cosa è successo

Caos al Maurizio Costanzo Show, è rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini: che cosa è successo? Secondo Dagospia, i due si sarebbero accapigliati durante la registrazione del programma. Mughini nega, ma Sgarbi è sconvolto: “È la seconda volta che passa alle mani”.

È rissa tra Sgarbi e Mughini: che cosa è successo?

Finisce nel caos la registrazione dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Secondo alcune indiscrezioni di TvBlog e Dagospia, Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, ospiti del programma, si sarebbero azzuffati dopo un acceso dibattito sulla Russia.

La puntata andrà in onda questa sera in seconda serata su Canale 5, ma non è ancora chiaro se le immagini della rissa verranno tagliate o meno. Secondo TvBlog i due ospiti si sono dimostrati ostili fin da subito, schierandosi in posizioni diametralmente opposte nel dibattito. A seguito dello scontro fisico, Sgarbi sarebbe persino caduto a terra, davanti agli occhi sconvolti di Costanzo e di Iva Zanicchi, anche lei ospite della trasmissione.

La versione di Mughini: “Solo divergenze d’opinione, nient’altro che questo”

Giampiero Mughini, in risposta alle foto dello scontro pubblicate da Dagospia, ha smentito che ci sia stata una rissa con il collega opinionista: “Tra noi due s’è solo trattato di diverse sfumature di pensiero e di parola, e semmai di tono della voce, quanto a qualcosa che mi pare attenesse alla guerra in Ucraina e ai suoi infiniti e drammatici annessi e connessi. Nient’altro che questo”.

Sgarbi racconta tutto: “Sono esterrefatto, non è la prima volta che passa alle mani”

Vittorio Sgarbi, tuttavia, la pensa diversamente. In un’intervista al Corriere della Sera il critico d’arte ha confermato di essere stato aggredito dal giornalista e ha fornito qualche informazione in più sul contesto dello scontro. “Sono esterrefatto” –spiega Sgarbi- “È la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale, ma mi fermo a quello, fosse anche per un senso estetico”. Già nel 2019, infatti, i due opinionisti sono stati protagonisti di una zuffa a Stasera Italia, su Rete 4, dopo una feroce discussione sulla crisi del primo Governo Conte.

Sgarbi ha poi spiegato più nel dettaglio il litigio che ha poi portato alla rissa: “In puntata Al Bano ha fatto una riflessione coraggiosa ma che suscitava qualche mormorio in platea in cui in pratica non sconfessava Putin. A quel punto volevo rovesciare sul piano dialettico la situazione dicendo che il problema non era tanto Al Bano che non poteva più andare a cantare in Russia ma i tanti artisti e sportivi russi che non possono esibirsi qui, in Italia.

Mughini ha risposto ricordando Sala che aveva chiesto al direttore Gergiev di rinnegare Putin per poter dirigere alla Scala, ho ribattuto e Mughini si è alzato per venire a picchiarmi. Io mi sono rovesciato sulla sedia“.

Nonostante i tentativi di mediazione di Maurizio Costanzo, il conflitto tra i due resta acceso: “Abbiamo fatto una sceneggiata perché Costanzo ha detto che se non riuscivamo a fare pace noi come si poteva sperare nella pace tra Russia e Ucraina, quindi abbiamo accettato a malincuore.

Mughini, però, invece di darmi la mano ha allungato un pugno chiuso“.