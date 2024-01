Marko Mihajlovic, chi è il primo figlio di Sinisa Mihajlovic: cosa sappiamo di lui?

Chi è Marko Mihajlovic, primo figlio riconosciuto di Sinisa Mihajlovic. Nato da una relazione precedente al matrimonio dell’allenatore con Arianna Rapaccioni, ha avuto un rapporto complicato con il padre, scomparso nel 2022.

Chi è Marko Mihajlovic, primo figlio di Sinisa Mihajlovic: cosa sappiamo di lui?

Marko Mihajlovic ha 31 anni ed è il primo figlio di Sinisa Mihajlovic, celebre calciatore ed allenatore morto di leucemia nel dicembre del 2022. A differenza dei suoi cinque fratelli, Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas, Marko non è nato dal matrimonio tra Sinisa e l’ex showgirl Arianna Rapaccioni. Sua madre è infatti una donna con cui l’atleta serbo ebbe una relazione poco dopo il suo arrivo in Italia nel 1992, quando ancora vestiva la maglia della Roma.

Il riconoscimento e la rottura con il padre: “Mi ha deluso, volevo si prendesse più responsabilità”

Il rapporto tra Marko e suo padre Sinisa non è stato tra i più facili. I due si incontrarono per la prima volta solo nel 2004. Per un periodo i due provarono a riavvicinarsi e a ricostruire la loro relazione. In una delle ultime interviste concesse da Mihajlovic, tuttavia, l’allenatore ammise che il loro rapporto si era nuovamente deteriorato. Il tecnico è parso deluso da comportamenti di Marko non meglio specificati, ma anche rammaricato di non essergli stato vicino durante la sua crescita: “Con Marko sono stato un padre diverso, e mi dispiace. L’ho riconosciuto, mantenuto, ma non l’ho cresciuto io. Non lo sento da un anno. Gli avevo chiesto di prendersi più responsabilità, non ne è stato capace. Mi ha chiamato, ma non ho risposto. Lo chiamerò io quando sarò pronto. Quando qualcuno mi delude, mi serve tempo”.