Chi è la fidanzata di Jeremias Rodiguez, fratello di Belen?

Deborah Togni è la fidanzata di Jeremias Rodriguez, fratello di mezzo tra Belen Rodriguez e Cecilia ed è attualmente fidanzato. Ma chi è la sua ragazza?

Chi è Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez, nato l’11 novembre 1988 a Buenos Aires, ha trascorso la sua infanzia assieme alla sua famiglia. Ha avuto un’adolescenza difficile e ha avuto un’adolescenza difficile dalla quale però è riuscito a uscire sempre appoggiato dalla famiglia. Nel 2016 ha raggiunto le sorelle ed è molto affezionato al nipotino Santiago, figlio di Belen, il cui nome ha tatuato sul braccio.

Jeremias Rodriguez: chi è la fidanzata

Deborah Togni è la fidanzata di Jeremias Rodriguez. I due fanno coppia fissa da quasi due anni e lei fa l’assistente di volo. Vive a Milano, la stessa città in cui risiedono anche Cecilia e Belen. Pur non essendo inizialmente sotto i riflettori, Deborah Togni è sta facendo per Jeremias che ha accettato un’avventura all’Isola dei Famosi. La ragazza si è fatta conoscere in questo di Isola dei Famosi 2022 perchè infastidita in seguito ad alcuni atteggiamenti che Roberta Morise avrebbe avuto nei confronti del suo fidanzato Jeremias.

La coppia riuscirà a resistere a queste crescenti situazioni che andranno a crearsi nel reality?

La rottura tra Jeremias e Soleil Sorge

Prima di stare con Deborah, Jeremias ha avuto una storia d’amore con l’ex gieffina Soleil Sorge, diventata famosa per il flirt avuto nella casa del Grande Fratello con Alex Belli.

I due si erano conosciuti nel 2019 all’Isola dei Famosi, in un altro reality show, nella veste di naufraghi ma la loro storia d’amore dopo il reality non è proseguita. Oggi il cuore di Jeremias Rodriguez batte solo per Deborah Togni e il ragazzo non perde occasione per ribadirlo.