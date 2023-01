Jolanda Renga sarà ospite a Verissimo: “Sentirmi dire sei brutta mi ha fatto male”

Per la prima volta in televisione, Jolanda Renga sarà ospite a Verissimo per la puntata di Sabato 21 Gennaio 2023.

Per la prima volta in televisione, Jolanda Renga sarà ospite a Verissimo per la puntata di Sabato 21 Gennaio 2023. La giovanissima figlia d’arte parlerà dei tanti attacchi ricevuti sui social network, a causa del suo aspetto fisico.