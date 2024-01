Chi è la moglie di Sinisa Mihajlović: compagna di una vita dell’ex calciatore ed allenatore di calcio scomparso nel dicembre del 2022. Si sono conosciuti quando lui ancora giocava come calciatore.

Chi è la moglie di Sinisa Mihajlović, Arianna Rapaccioni

Arianna Rapaccioni è un’ex showgirl italiana, che nei primi Anni Novanta ha lavorato come soubrette in programmi televisivi come Luna Park, il cui conduttore era Fabrizio Frizzi, e anche in Quelli che il calcio. Nel 1995 incontra Sinisa Mihajlovic, quando ancora giocava nella Sampdoria.

Dopo l’incontro con Mihajlovic, ha deciso di dedicarsi solo alla famiglia mettendo da parte la sua carriera nel mondo dello spettacolo. “Sinisa è arrivato e mi ha stroncato la carriera, ho lasciato Luna Park a metà anno, nel 95 l’ho conosciuto, nel 96 ci siamo sposati. Ma ci siamo innamorati subito, ci siamo guardati e non ci siamo staccati più”.

Dalla loro unione sono nati 5 figli: Viktorija Mihajlovic, Virginia Mihajlovic, Miroslav, Dushan e Nicholas. Le prime due figlie hanno preso parte all’edizione del 2019 dell’Isola dei Famosi. Mentre Arianna e Sinisa nell’ottobre 2020 sono stati ballerini per una notte, partecipando al programma Ballando con le stelle.

25 anni di matrimonio con Sinisa

Nel giugno 2021, Arianna e Sinisa hanno festeggiato 25 anni di matrimonio. Arianna su Instagram ha dichiarato il suo amore per Sinisa, pubblicando uno scatto delle loro prime nozze: “Ne abbiamo fatta di strada in questi 25 anni ….le gioie di oggi i ricordi di ieri e le speranze di domani”.

Durante i 25 anni di matrimonio hanno affrontato, come famiglia, diverse sfide. Nel luglio del 2019 Sinisa ha confessato di soffrire di leucemia: Arianna e la famiglia hanno ringraziato pubblicamente tutti coloro che hanno espresso all’allenatore la propria solidarietà. La donna non lo ha mai abbandonato: “Ha dormito su una sedia ogni notte per stare vicina a me”, confessò l’ex calciatore a Silvia Toffanin. La donna è rimasta al suo fianco anche dopo il ritorno della malattia, fino al giorno della sua morte il 16 dicembre 2022.

