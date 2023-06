Dopo la morte di Silvio Berlusconi, arrivano le reazioni anche del mondo politico. Una di queste è anche quella di Gianfranco Micicchè, ex coordinatore di Forza italia in Sicilia e grande amico di Silvio Berlusconi.

Gianfranco Miccichè: “Con Berlusconi muore anche Forza Italia”

Parlando della morte dell’ex premier, Miccichè ha detto il suo pensiero anche su Forza Italia, partito fondato da Silvio Berlusconi. “Sono sotto choc, eravamo tutti convinti che superasse anche questa. Oggi sono davvero molto molto triste – ha detto parlando con l’AdnKronos – E’ come se fosse morto un mio parente. Perché Silvio Berlusconi mi è stato vicino per tutta la vita, come un parente, forse di più. Con lui mi sono confidato, con lui ho litigato, gioito, in questo momento non mi vengono neppure le parole. L’ho sentito per l’ultima volta una quindicina di giorni fa – dice – Cercavo di capire come stava dalla sua voce. Lo capivo che stava male“.