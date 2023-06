Emanuela Orlandi, Papa Francesco ricorda il suo nome nell’Angelus: la reazione del fratello Pietro

Emanuela Orlandi, Papa Francesco ha ricordato la ragazza scomparsa 40 anni fa durante l’Angelus di domenica 25 giugno. Visibilmente sorpreso ma anche contento Pietro Orlandi che ha voluto lo stesso ribadire che non si fermerà finché non uscirà la verità.

Emanuela Orlandi, Papa Francesco ricorda il suo nome nell’Angelus

La storia di Emanuela Orlandi continua ad essere un tema d’attualità, soprattutto dopoché Papa Francesco ha espresso la sua vicinanza alla famiglia della ragazza scomparsa durante l’Angelus di domenica 25 giugno. “In questi giorni ricorre il 40/o anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera. Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che sentono il dolore di una persona cara scomparsa”. Lo ha detto Papa Francesco all’Angelus.

La reazione del fratello Pietro

“È stato un segnale positivo, non me lo aspettavo, credo che questo sia un bel passo avanti”. Così Pietro Orlandi ha commentato a caldo le parole di Papa Francesco all’Angelus. “Il tabù Emanuela Orlandi è caduto finalmente. Il Papa ha ricordato Emanuela Orlandi, il fatto di pregare è un segnale di speranza per arrivare alla verità”, ha aggiunto Pietro Orlandi. “La storia non finirà certo con questo Angelus. Finirà quando avremo la verità”.