Paola Egonu lascia la Turchia dopo un anno e torna in Italia. Le voci si rincorrevano da tempo, ma ora le voci stanno diventando sempre più concrete.

Paola Egonu lascia la Turchia e torna in Italia

Paola Egonu, una delle pallavoliste azzurre più forti, lascia la Turchia e torna in Italia per aprire una sua nuova pagina sportiva. Non arriverà, però, a Novara o Conegliano, ma in una squadra ambiziosa che per definire i suoi progetti ha scelto di identicarsi con Milano: la Vero Volley, squadra di Monza. A stagione in corso non arriveranno conferme immediate e definitive, ma la tendenza del mercato sembra ormai chiara. In questo modo la campionessa dovrebbe, con alta probabilità, prendere casa a Milano e si spera che il suo ritorno possa dare maggior lustro alla pallavolo del Bel Paese.

Via dalla Turchia dopo un anno

Paola Egonu, quindi,andrà via dalla Turchia dopo una sola stagione, durante la quale ha giocato nel super team del Vakifbank Istanbul. La squadra è ancora in corsa per la Champions, ma già staccato di 9 punti in campionato dall’Eczacibasi. Stando alle indiscrezioni di mercato che coinvolgono la pallavolista azzurra, il club avrebbe deciso di non esercitare la clausola per il rinnovo unilaterale del ricco contratto anche per motivi di opportunità: lo sponsor è la banca del governo turco, alle prese col dramma del post terremoto.