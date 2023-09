Champions League 2023-24, dove vederla e chi sono i telecronisti

Champions League 2023-24 arriva la nova stagione con tante sfide entusiasmanti. Quattro le italiane che proveranno a superare il girone: Napoli, Inter, Milan e Lazio. Ecco come seguire tutte le partite e su quali piattaforme.

Champions League 2023-24, dove vederla

Riparte la nuova stagione della Champions League 2023-34 con le migliori squadre dei campionati di Europa che si sfideranno per raggiungere la finale a Wembley, Londra il 1 giugno 2024. L’ultima a conquistare il trofeo è stata la squadra del Manchester City di Guardiola.

Per seguire le partite delle italiane(Napoli, Inter, Milan e Lazio) ma anche tutti gli altri match ci sono diverse opzioni sia in tv sia in streaming. La Champions League è in diretta tv ma anche in streaming a partire dalla fase a gironi su Sky e Mediaset Infinity. Mentre la migliore gara del mercoledì va in esclusiva su Prime Video. Inoltre, in chiaro su Canale 5 va ogni martedì una partita.

Chi sono i telecronisti

Essendo diverse emittenti a trasmettere le partite della Champions League, risultano essere tanti i telecronisti che commentano e raccontano le partite. Per Sky ci sono: Fabio Caressa e Beppe Bergomi; Pietro Nicolodi; Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti; Riccardo Gentile; Nicola Roggero; Davide Polizzi; Nicolò Ramella; Alessandro Sugoni; Antonio Nucera; Andrea Voria; Massimo Marianella e Luca Marchegiani; Pietro Nicolodi; Paolo Ciarravano; Calogero Destro; Manuel Favia.

Per Infinity ci sono: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin; Michele Corti; Massimo Callegari e Roberto Cravero(Canale 5); Federico Mastria; Simone Malagutti; Mino Taveri; Giampiero Foglia Manzillo; Matteo Gandini; Federico Mastria; Simone Tiribocchi; Roberto Ciarapica; Pietro Scognamiglio; Alessandro Lettieri. Per Prime Video: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini