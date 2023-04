Marina Occhiena, chi è oggi la cantante dei Ricchi e Poveri: marito, figlio, Angela Brambati

Chi è oggi Marina Occhiena, ex cantante dei Ricchi e Poveri. Storica voce del quartetto italiano, ha lasciato la band nel 1981 per poi rientrarci solo nel 2020, in occasione del suo 50esimo anno di carriera. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è oggi Marina Occhiena, vita privata e carriera della cantante dei Ricchi e Poveri

Nata a Genova il 19 marzo 1950, Marina Occhiena ha 73 anni ed è una celebre cantante e attrice italiana, nota tra gli anni Sessanta e Ottanta come una delle voci dei Ricchi e Poveri. Nel mondo della musica fin da giovanissima, Marina incide la sua prima canzone, A poco a poco, a soli 15 anni. Si unisce al celebre quartetto nel 1967, a 17 anni. Al suo fianco i membri storici della band: Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Angela Brambati. Il loro debutto arriva un anno dopo, nel 1968, quando partecipano a Cantagiro con il brano L’ultimo amore.

È l’inizio di una periodo di grande successo per Occhiena e il resto della band, durante il quale sfornano un successo dopo l’altro e partecipano per ben sei volte al Festival di Sanremo. Nel corso della loro carriera insieme vendono ben 22 milioni di dischi. Tra i loro brani più famosi e amati spiccano La prima cosa bella, primo loro vero successo che gli vale il secondo posto al Festival di Sanremo 1970, Che sarà, con il quale arrivano di nuovo secondi al Festival nel 1971, e Sarà perché ti amo, quinta a Sanremo 1981, ma anche il singolo più venduto di quell’anno, con 7 milioni di copie vendute. Sono inoltre autori di classici come Mamma maria, Voulez vous danser/Acapulco, Cosa sei e Se mi innamoro.

Nel 1981, dopo quasi 15 anni insieme, Marina Occhiena lascia il gruppo per dedicarsi alla sua carriera solista. I suoi lavori, tuttavia, non si rivelano un successo come quelli cantati con i Ricchi e Poveri. Nel 1982 e nel 1985, la cantante partecipa al Festivalbar, prima con Serenata e poi con Videosogni. In quegli anni Marina si mette alla prova anche come attrice, sia al cinema che sul palco del teatro. Occhiena tornerà ad esibirsi con i Ricchi e Poveri solo nel 2020, in occasione del 70esimo Festival di Sanremo e del 50esimo anniversario del quartetto.

Perché ha lasciato i Ricchi e Poveri? La lite con Angela Brambati

Non c’era solo il desiderio di sfondare da solista dietro l’addio di Marina Occhiena ai Ricchi e Poveri. Molto tempo dopo il suo addio, dopo voci che parlavano di suoi presunti problemi di salute, è sbucata fuori la verità. Il motivo fu una lite d’amore tra lei e Angela Brambati. Marina, infatti, avrebbe avuto una storia con l’ormai ex marito di Angela, Marcello Brocherel, noto albergatore di Aosta. Un tradimento che non le è stato mai perdonato: a causa di questa storia e dei rapporti ormai compromessi con il resto del quartetto, Marina Occhiena decise di lasciare il gruppo.

Vita privata: marito, figlio

Nel corso della sua vita Marina Occhiena ha avuto molte relazioni importanti, tra le quali spicca quella con il celebre cantante romano Franco Califano, suo compagno nei primi anni della sua carriera. In seguito ha avuto molti altri flirt con personaggi famosi, come ad esempio l’autore e attore teatrale Cristiano Millenolo. Dal 1997 la cantante è sposata con il ginecologo Giuseppe Giordano, con il quale ha avuto un figlio, Gionata, nato con l’inseminazione artificiale. “Si comincia ad avere qualche problemino a quell’età.” -ha spiegato la cantante in un’intervista- “Non è impossibile ma è più difficile, ma ho avuto la fortuna che mio marito è un ginecologo. Mi ha portato sul percorso della inseminazione assistita che mi ha permesso di diventare mamma”.