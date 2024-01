Giuseppe Giordano, chi è il marito di Marina Occhiena: vita privata, carriera, figlio

Chi è Giuseppe Giordano, marito di Marina Occhiena. Scopriamo qualche informazione in più sul compagno di vita della storica cantante dei Ricchi e Poveri. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Giuseppe Giordano, marito di Marina Occhiena: vita privata e carriera

Nato a Tripoli e residente a Roma, Giuseppe Giordano ha 73 anni ed è il marito di Marina Occhiena, celebre voce del quartetto pop dei Ricchi e Poveri. Ginecologo di professione, ha conosciuto la cantante nei primi anni Novanta e tra i due è scattata subito la scintilla. I due passano insieme diversi anni per poi sposarsi nel 1997. Innamoratissima del suo compagno, Occhiena lo ha riempito di complimenti in una recente ospitata a Domenica In: “Mio marito è dolce, è uno abituato a dirigere e gestire tutto: ma non a comandare eh! Io sono contenta e sicura del mio amore, sento che lui fa davvero tanto per me oltre a essere il mio compagno”.

Vita privata, chi è il figlio della coppia?

Dal loro amore è nato un figlio, Gionata Giordano. La sua nascita è stata una fonte di grande gioia per Marina Occhiena, che da tempo sognava di diventare madre: “Ho sempre desiderato avere un figlio. Ma non avevo un compagno giusto. Non avrei mai fatto un figlio con un marito che non ritenessi giusto. L’ho trovato quando avevo 41 anni“. Il supporto di Giuseppe Giordano è stato fondamentale durante la gravidanza, arrivata dopo non poche difficoltà con l’inseminazione artificiale: “Si comincia ad avere qualche problemino a quell’età. Non è impossibile ma è più difficile, ma ho avuto la fortuna che mio marito è un ginecologo. Mi ha portato sul percorso della inseminazione assistita che mi ha permesso di diventare mamma”.