Evviva! di Gianni Morandi e Jovanotti: testo, significato e video della canzone

Evviva! di Gianni Morandi e Jovanotti: un nuovo singolo è stato lanciato dai due che continuano a divertirsi e a lavorare insieme. Morandi si prepara al suo nuovo tour estivo che partirà il prossimo 6 luglio.

Evviva! di Gianni Morandi e Jovanotti: testo e significato

Evviva! è il titolo del nuovo singolo lanciato e cantato dai due amici Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti. I due hanno girato il videoclip in una stanza dove improvvisano un ballo. Il testo è un vero e proprio inno alla vita e consiglia di vivere ogni attimo ma soprattutto il suo essenziale. Ecco di seguito il testo della canzone:

Mi son perso un’altra volta tra le mille tentazioni

Non c’è tregua, non c’è sosta in questa voglia di emozioni

Sono giorni complicati, ma lo sono sempre stati

Sai com’è, poi li rimpiangi quando ormai sono passati

Stamattina, per esempio, ho incontrato un conoscente

Che mi ha detto, “Caro Gianni cogli l’attimo fuggente

Perché è un attimo e lui passa e non sai più dov’è andato”

Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto

Chi ha dato, ha dato, ha dato

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva, uh

Evviva

Quest’Italia bella e pazza si divide su ogni cosa

Casa, chiesa, rete e piazza, moralista e fantasiosa

I miei tempi sono adesso e lo sono ormai da un pezzo

Hai reclamo c’è un ufficio, ma non ricordo l’indirizzo

Questo caos lo so, lo ammetto, alla fine ci sto dentro

Quando insisti su un difetto poi diventa un talento

Cogli l’attimo fuggente che tra un attimo è passato

Italiani bella gente, Paese mio adorato

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva (na-na-na-da-da-do)

Oh-oh

Evviva

Oh-uh

Evviva, evviva, evviva, evviva

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva

Il video della canzone

