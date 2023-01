Maria Corbi, chi è la giornalista di costume: biografia, libri, Instagram

Chi è Maria Corbi, giornalista di attualità e costume per La Stampa. Penna del quotidiano torinese dal 1994, ha gestito molte rubriche culturali e scritto diversi libri e saggi. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Maria Corbi: vita privata, biografia e libri della giornalista

Maria Corbi è una giornalista italiana che scrive per La Stampa dal 1994. Specializzata in attualità e costume, ha seguito molti eventi e fatti di cronaca importanti nel corso della sua carriera, dal delitto di Avetrana a Vallettopoli, passando per i matrimoni della Royal Family.

Nel corso degli anni ha gestito parecchie rubriche per La Stampa sia per il quotidiano che per il magazine Specchio. Tra queste ricordiamo La risposta del Cuore, pubblicata ogni domenica sulle pagine del giornale torinese. È inoltre autrice di diversi libri e saggi, tra cui Cenerentole, Ultimo tabù, e i racconti Mitrokhin e Cuori di pietra. È anche un’insegnante di Giornalismo di Costume per la scuola di giornalismo della Luiss-Guido Carli a Roma.

Vita privata e social network

Non abbiamo molte informazioni circa la vita privata di Maria Corbi. Secondo la sua scheda nel settimanale Origami de La Stampa ha due figli maschi, tre gatti e un beagle. Ha una pagina Instagram con oltre 2500 follower, dove fornisce consigli su relazioni e commenta notizie di attualità. Di recente ha pubblicizzato sulla sua pagina la raccolta firme del quotidiano torinese in supporto alle proteste in Iran. È inoltre possibile seguire la giornalista tramite il suo profilo Twitter.