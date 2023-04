Andrea Maggi, chi è lo scrittore e professore di Splendida Cornice: Collegio, vita privata, moglie, figlia

Chi è Andrea Maggi, scrittore ed insegnante di italiano de Il Collegio, ospite fisso del talk show Splendida Cornice. Scopriamo qualche informazione in più sulla carriera e sulla vita privata del personaggio televisivo.

Nato a Pordenone il 30 maggio 1974, Andrea Maggi ha 49 anni ed è un noto scrittore ed insegnante diventato famoso grazie alla sua partecipazione nel ruolo di docente nel reality show Il collegio. Apprezzatissimo sia dal pubblico che dagli studenti, ha partecipato allo show in tutte le edizioni, fin dalla prima nel 2017, insegnando prima Italiano e Latino e in seguito Educazione Civica. In un’intervista concessa a Messaggero Veneto, Maggi ha raccontato il momento durante la sua audizione che a sua detta ha conquistato la produzione: “Durante il provino una studentessa rognosa mi ha davvero sfiancato. Si aspettavano reazioni. Finché ho tirato un pugno sulla cattedra, di nervoso autentico. Stregati. E mica ho recitato!”.

Laureato in Lettere e Filosofia nel 1999, prima di dedicarsi all’insegnamento si è lanciato nel mondo del giornalismo. Fa i suoi primi passi come docente nel 2004, come professore di Lettere. Firma inoltre parecchi saggi e libri nel corso della sua carriera, tra cui Apollofane e il reduce di guerra, Il sigillo di Polidoro, Niente tranne il nome, Guerra ai prof! ed Educhiamoli alle regole. In tv appare anche in altri programmi di successo, prima a I soliti ignoti come concorrente e poi a Quelli che nel ruolo di ospite. Nel 2023 è un ospite fisso a Splendida Cornice, talk show di Geppi Cucciari in onda su Rai 3.

Vita privata: moglie, figlia

Andrea Maggi è sposato da diversi anni con una donna la cui identità non è nota al pubblico. In una passata intervista a Vanity Fair, il professore ha ammesso che la sua improvvisa popolarità televisiva ha reso sua moglie un po’ gelosa inizialmente. La donna era parecchio infastidita dal folto numero di ammiratrici raccolto dopo le sue apparizioni in tv: “Mia moglie ci scherza, anche se all’inizio si arrabbiava. Sono cose che bisogna prendere per quello che sono, ossia un divertimento”. La coppia ha avuto insieme una figlia, Isabella, apparsa spesso sul profilo Instagram di Maggi, che ad oggi conta ben 408mila follower.