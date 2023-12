Oroscopo Settimanale Paolo Fox 1-7 Gennaio 2024, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dall’1 al 7 gennaio 2024 per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni del 2024? Cosa ci riserva la prima settimana dell’anno nuovo? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, oroscopo settimanale dall’1 al 7 gennaio, le previsioni per tutti i segni

Il nuovo anno si avvicina sempre di più e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi primi giorni del 2024? Come cambieranno le cose nella prima settimana di gennaio? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per i prossimi giorni. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dall’1 al 7 gennaio?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 gennaio

Settimana altalenante per i nati nell’Ariete. Tante incombenze e costanti imprevisti vi impediscono di godervi con calma i primi giorni del nuovo anno. Non aiuta essere costretti ad interagire con persone che preferireste evitare come la peste. Fate buon viso a cattivo gioco: avrete l’occasione di rifarvi più avanti, soprattutto nel weekend.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 gennaio

I nati nel Toro sono pronti a ripartire da zero. Con l’avvento del nuovo anno avrete l’occasione di mettere da parte i grattacapi degli ultimi mesi e ricostruirvi un po’ di serenità, un mattone per volta. Approfittatene per rivitalizzare rapporti e relazioni finora trascurati, facendo però attenzione a non intestardirvi troppo sui dettagli.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 gennaio

Qualche spesa di troppo fa preoccupare i nati nei Gemelli. Una serie di contrattempi vi costringerà ad alleggerire il portafogli più del dovuto, occhio a non spendere troppo in frivolezze. In amore siete ormai ad un bivio, è arrivata l’ora di fare un po’ di chiarezza e di capire cosa volete veramente.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 gennaio

La lingua lunga e pungente dei nati nel Cancro potrebbe far loro qualche scherzo. Battute e frecciatine sono il vostro modo di dimostrare affetto, ma non tutti sono sulla vostra lunghezza d’onda. Cercate di non esagerare e di dimostrarvi più empatici. Anche sul lavoro sarà meglio stare più attenti a quel che vi accade intorno e allo stato d’animo dei colleghi.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 gennaio

I nati nel Leone si sentono incastrati in questi primi giorni del 2024. Sentite il bisogno di muovervi liberamente in uno spazio più vasto, di uscire dai confini della vostra quotidiana routine. Cercate di concedervi più tempo per voi stessi, non trascurate i vostri bisogni. In amore, siate più chiari circa i vostri desideri e necessità emotive.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 gennaio

Stop agli sforzi inutili, cari nati nella Vergine. Non ha senso sprecare energie in imprese impossibili, ce siano obiettivi lavorativi troppo ambizioni o relazioni fin troppo arzigogolate oramai per poter funzionare. Prendete atto dell’attuale situazione ed adattatevi alla svelta, non ostinatevi a lottare contro i mulini a vento.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 gennaio

Tanto, troppo peso sulle spalle dei nati nella Bilancia in questi primi giorni di gennaio. Non siete costretti ad accaparrarvi ogni responsabilità, date una chance di sorprendervi alle persone a voi vicine. Avrete più tempo da dedicare a voi stessi e ai dubbi che vi attanagliano. Non abbiate fretta di scegliere, valutate con attenzione il percorso da seguire.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 gennaio

Cielo sereno e tanto ottimismo nel futuro dei nati nello Scorpione. Gli astri premiano i vostri sforzi con un aura di entusiasmo e positività che renderà molto più semplice raggiungere i vostri obiettivi. Non lasciatevi trascinare giù da disfattisti ed invidiosi, puntate dritto verso la meta senza mai fermarvi.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 gennaio

Rivoluzioni in arrivo per i nati nel Sagittario. Il nuovo anno porterà con se una valanga di novità che vi costringerà a rivalutare la vostra posizione e la strada da seguire nei prossimi mesi. Meglio prendere provvedimenti il prima possibile, non fatevi trovare impreparati. Anche in amore siate proattivi, non limitatevi ad attendere.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 gennaio

Giorni positivi e pieni di sentimenti per i nati nel Capricorno. Questa prima settimana del 2024 è il periodo giusto per mettersi in gioco in ogni campo, soprattutto in ambito amoroso. Gli astri sono pronti a dare il loro supporto a chi si dimostrerà audace e pronto all’azione. Non abbiate timore di fare la vostra mossa.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 gennaio

Una spintarella nella direzione giusta può portare benefici ai nati nell’Acquario. Gli astri stanno provando in ogni maniera a spingervi a cambiare musica, ma voi non volete proprio saperne. La testardaggine potrebbe costarvi cara, cercate di essere più aperti alle novità e a vestire panni diversi, almeno per questa volta. Potrebbe non essere così male.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 gennaio

La famiglia si stringe attorno ai nati nei Pesci. Questa prima settimana dell’anno nuovo sarà piena di sfide e tonfi che metteranno alla prova il vostro umore e la vostra determinazione. Non abbiate paura di condividere i vostri dubbi con chi vi è vicino, ogni ostacolo è molto meno spaventoso se affrontato insieme a persone fidate.