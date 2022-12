I Tre Moschettieri: D’Artagnan al Cinema. Uscita, cast e trailer del film

I Tre Moschettieri: D’Artagnan è il nuovo film che arriverà nei prossimi mesi al Cinema. Tra gli attori principali spicca sicuramente il francese Vincent Cassel.

I Tre Moschettieri: D’Artagnan al Cinema

I Tre Moschettieri: D’Artagnan è il nuovo film in uscita al Cinema nell’aprile 2023. Ecco la sinossi ufficiale del film: D’Artagnan, giovane e vivace guascone, viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento.

Quando arriva a Parigi, cerca in tutti i modi di scovare gli aggressori ma non sa che la ricerca lo condurrà nel cuore di una vera guerra che mette in gioco il futuro della Francia. Alleandosi con Athos, Porthos e Aramis, tre Moschettieri del Re, D’Artagnan affronterà le macchinazioni del Cardinale Richielieu. Ma, innamorandosi di Costance, la confidente della Regina, si metterà in serio pericolo guadagnandosi l’inimicizia di colei che diventerà il suo peggior nemico: Milady.

I Tre Moschettieri: D’Artagnan, il cast

Il cast principale del film è composto dai seguenti attori con i rispettivi personaggi:

François Civil: Charles D’ Artagnan .

. Vincent Cassel: Athos.

Romain Duris: Aramis.

Pio Marmaï: Porthos.

Eva Green: Milady.

Louis Garrel: Luigi XIII.

Vicky Krieps: Anna d’Austria.

Lyna Khoudri: Constance Bonacieux.

Il trailer del film

Nelle scorse ore è uscito sia il poster ufficiale del film sia il trailer con le prime immagini in esclusiva.

