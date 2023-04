Lucca, esplosione e crollo di un edificio: cinque feriti

Mentre ci si proietta verso la fine della settimana, dalle varie regioni giungono diverse notizie. A Lucca si segnala l’esplosione e il conseguente crollo di un edificio, che ha portato a ben cinque feriti.

Si continuano a cercare i corpi.

Esplosione e crollo di un edificio, succede a Lucca

È successo a Lucca, precisamente a Montecarlo, piccolo comune di 4300 abitanti, oggi – Sabato 15 Aprile – intorno alle ore 11:30. Un edificio, ubicato in via Traversa Marginone, ha prima preso fuoco ed è poi crollato. La casa di campagna è stata, verosimilmente, vittima di una fuga di gas e il botto ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Giunti sul posto, si sono subito adoperati per mettere in salvo i possibili feriti e, dopo qualche ora, se ne contano già cinque, tra cui una donna e i suoi due figli, uno di 9 anni e uno di 12. Fortunatamente presentano solo qualche escoriazione. Con molta probabilità non si trovavano nell’abitazione, ma all’esterno, e sono stati colpiti dal materiale crollato rovinosamente.

Le altre due vittime mostrerebbero situazioni un po’ più serie. Una ha evidenziato un trauma toracico, mentre l’altra è stata trasportata con urgenza in ospedale, dopo essere stata estratta dalle macerie, con codice rosso. Oltre a questi si ricerca ancora un sesto corpo, quello di una donna che risulterebbe viva e in contatto con i vigili del fuoco.

Si continua dunque a cercare sotto le macerie, per riuscire a mettere in salvo il prima possibile l’ultima vittima di questa vicenda. Ad occuparsene, oltre ai pompieri, il personale dell’Usar (per la ricerca in maceria) inviato dai comandi di Prato e di Pisa; in più le squadre da Pistoia e Pescia e i cinofili dalla città di Siena.

La speranza è che anche la donna venga salvata e che questo spiacevole evento non segni nemmeno una vita.

