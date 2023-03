Marco Mengoni ospite a C’è posta per te, la sorpresa di Monica

Marco Mengoni a C’è posta per te, il cantante ospite dell’ultima puntata dello show di Maria De Filippi. Il vincitore del Festival di Sanremo 2023 è la sorpresa di mamma Monica per la figlia Marta e suo marito Marco: “Voglio dirvi grazie”.

Marco Mengoni ospite a C’è posta per te, il cantante è la sorpresa di mamma Monica

L’ultima puntata della ventiquattresima edizione di C’è posta per te ha avuto un ospite d’eccezione, il vincitore del Festival di Sanremo 2023 Marco Mengoni. La conduttrice Maria De Filippi ha infatti aiutato mamma Monica a fare una sorpresa a sua figlia Marta e a suo marito Marco, invitati in studio per ascoltare la sua lettera. Mengoni è un grande regalo per Marta, che è una grandissima fan dell’artista, presentato in studio come “il cantautore delle emozioni che dà valore agli esseri umani”.

La storia di Monica, Marta e Marco, la lettera della mamma: “Voglio ringraziarvi”

Monica, originaria di Galatina, in provincia di Lecce, rimase incinta di Marta a soli 21 anni. Il suo fidanzato di allora non accetta la paternità e la lascia sola. Durante la gravidanza Monica rincontra Marco, suo primo fidanzatino quando i due avevano solo 14 anni. Marco le dice di amarla ancora e le chiede di tornare insieme, ma Monica rifiuta, non se la sente di caricargli addosso il peso di crescere una bambina.

Ci riprova tempo dopo, quando sta per sposarsi, dichiarando che manderebbe tutto all’aria per lei: anche questa volta Monica rifiuta. Ciononostante, Marco continua a restarle vicino e a supportarla come amico per molti anni, durante i quali la donna cresce Marta da sola, tra mille difficoltà: “Vivevamo in simbiosi. Lavoravo in lavanderia e ti portavo con me perché all’uscita di scuola non c’era un papà. Per quanto ci provassi a farti anche da padre non ci sono riuscita e per questo ti chiedo scusa”. Nove anni dopo, il matrimonio di Marco finisce e l’uomo torna da lei, che finalmente accetta la sua dichiarazione d’amore. I due si sposano e hanno insieme un’altra bimba.

Monica ha dedicato una lunga e commovente lettera a sua figlia e a suo marito, ringraziandoli per aver portato gioia nella sua vita: “Da tanto tempo vorrei dirvi grazie. Grazie a te Marta perché nonostante non sono riuscita a farti avere un’infanzia come tutti gli altri bambini, sei una donna meravigliosa e sono tanto orgogliosa di te. A te Marco voglio dirti grazie perché mi stai sempre accanto e stai accanto a Marta come un vero padre”.

Mengoni canta Due Vite e si commuove: “L’unico collante di una famiglia è l’amore”

L’arrivo di Marco Mengoni in studio è un’emozione enorme ed inaspettata per Marta. Prima di esibirsi cantando Due Vite, il cantante si è seduto accanto al marito e alla figlia di Monica, abbracciandoli, e si è detto commosso per la storia dolce ed inusuale di questa famiglia. “Non so quanto riuscirò a parlare, perché l’amore, quando è così forte mi fa un grande effetto.” -spiega Mengoni- “Voi siete la dimostrazione che la famiglia non può avere convenzioni, non può essere inscatolata, il collante vero, l’unico della famiglia è l’amore. Io parlo spesso di amore, perché penso che è l’unica grande arma che abbiamo nella vita e voi lo rappresentate. Ho sentito tantissimo il vostro trasporto, mi ero preparato tanti discorsi, ma non ne farò neanche uno, ma credo che siete un esempio per molti. E anche un’ispirazione per me, spero di diventare parte di un nucleo così tenace”.