Elezioni comunali Genova 2022, chi sono i candidati?

Elezioni comunali Genova 2022: domenica 12 giugno, nella città ligure i cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo primo cittadino e ad esprimersi sul referendum della Giustizia. A Genova, sono previsti i rinnovi anche nei Municipi.

Elezioni comunali Genova 2022

Il 12 giugno 2022 i cittadini italiani sono chiamati alle urne per votare diversi consigli comunali e per esprimersi sul referendum della Giustizia.

Gli orari per votare vanno dalle ore 7 alle ore 23.

Nei comuni come Genova che hanno anche i municipi verrà data una scheda per il Comune e una per i Municipi. Per quanto riguarda il referendum, invece, verranno consegnate cinque schede per cinque quesiti. Nei Comuni superiori a 15mila abitanti come Genova, è eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Se non si raggiunge tale soglia si andrebbe al ballottaggio.

Chi sono i candidati?

Nel Comune di Genova, essendo superiore a 15mila abitanti, si può andare al ballottaggio, le elezioni dei municipi di Genova invece sono a turno unico il 12 giugno. L’eventuale secondo turno delle amministrative è invece previsto per domenica 26 giugno.

A Genova ci sono sette candidati sindaco, due coalizioni e cinque singole liste, alcune delle quali raggruppano diversi partiti o movimenti. A sfidare il primo cittadino uscente Marco Bucci (centrodestra) sono Ariel Dello Strologo (coalizione progressista), Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione), Antonella Marras (La Sinistra Insieme), Cinzia Ronzitti (Partito Comunista dei Lavoratori), Carlo Carpi (Insieme per Genova), Martino Manzano Olivieri (Movimento 3V).

Si vota anche nei nove Municipi (Centro Est, Centro Ovest, Bassa Val Bisagno, Media Val Bisagno, Valpolcevera, Medio Ponente, Ponente, Medio Levante e Levante.

LEGGI ANCHE: Elezioni, Piacenza è l’unico capoluogo con una sfida tutta al femminile