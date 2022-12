Selvaggia Lucarelli punge Ballando: “La finale? È stata brutta”

Selvaggia Lucarelli, da diverse edizioni giudice di Ballando con le stelle, torna a parlare della vittoria di Luisella Costamagna e fare un’analisi della finale del programma.

Finale che, secondo la giornalista, è stata parecchio deludente. “La finale è stata brutta e incomprensibilmente ingiusta per vari motivi– ha affermato in un lungo post su Facebook – e finché è servito al programma Egger era il più bravo. Anche quando era così così, i suoi difetti erano invisibili. Sempre “emozioni emozioni emozioni”. Quando in finale non serviva più, Carolyn ha improvvisamente notato il difetto. Già che ci sono la dico tutta. Idem per Ema e Angelo che erano adorabili, davvero, ma tecnicamente Ema era tra le più scarse.

Sempre coreografie basiche fatte così così. Se però per 11 puntate i tecnici e tutta la giuria dicono “meraviglioso” un po’ da casa te ne convinci”.