Alina Kabaeva, amante di Putin, nascosta in Svizzera con i figli

Alina Kabaeva è nascosta in Svizzera? Secondo il New York Post, l'amante di Putin è rintanata in uno chalet sulle montagne insieme ai figli.

Alina Kabaeva si è nascosta in Svizzera insieme ai quattro figli. Secondo Page Six, la rubrica di gossip del New York Post, l’ex ginnasta e presunta amante di Vladimir Putin si sarebbe rifugiata in uno chalet montano.

Alina Kabaeva nascosta in Svizzera: “Al sicuro in uno chalet privato”

L’amante di Vladimir Putin, Alina Kabaeva, pare si stia nascondendo in Svizzera. La notizia arriva da Page Six, nota rubrica di gossip e costume del New York Post.

Secondo le fonti del giornale americano, l’ex ginnasta si sarebbe rifugiata sulle Alpi. “Mentre Putin continua il suo assalto all’Ucraina” –sostiene la fonte anonima- “Mentre continua ad attaccare cittadini innocenti, provocando una crisi di rifugiati, la sua famiglia è rintanata in un riservatissimo e sicurissimo chalet da qualche parte in Svizzera“. La donna avrebbe portato con se anche i suoi quattro figli, la cui paternità è stata attribuita al leader del Cremlino: “Sono tutti nati in Svizzera e hanno un passaporto svizzero.

Immagino che lo abbia anche lei”.

L’ex ginnasta amante di Vladimir Putin

Alina Kabaeva è un ex ginnasta russa 38enne di origini uzbeke, nota soprattutto per essere l’attuale compagna di Vladimir Putin. Già ai tempi del debutto politico di Alina Kabaeva girava voce che l’ex ginnasta fosse legata sentimentalmente al Presidente della Federazione Russa. I due non hanno mai confermato ufficialmente la loro relazione e non sono sposati. Da oltre un decennio, tuttavia, sono visti spesso insieme ad eventi pubblici e molti giornali di cronaca russa ipotizzano che abbiano un legame molto profondo.

L’ex ginnasta ha quattro figli, Dimitry, nato nel 2009, un bambino, nato nel 2012, e due gemelline nel 2015, nate a Lugano. La paternità di tutti figli, pur senza conferme dagli interessati, è attribuita a Vladimir Putin.