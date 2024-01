Emanuele Pozzolo, chi è il deputato FDI sotto accusa per gli spari a Capodanno

Chi è Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia nella bufera per la sparatoria di Capodanno: "La pistola è mia ma non ho sparato".

Il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo è finito al centro di una bufera mediatica negli ultimi giorni per il caso del ferimento di una persona avvenuto durante una festa di Capodanno a Biella. L’uomo, un 31enne genero della scorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro, è stato ferito da un colpo di pistola partito accidentalmente da un mini-revolver di proprietà di Pozzolo. L’arma è una North american arms LR22, regolarmente detenuta dal deputato.

La procura di Biella ha subito dato il via agli accertamenti per verificare le circostanze che han portato all’incidente. L’aria si è fatta subito pesante, con le opposizioni pretendono immediati chiarimenti sull’accaduto e sulla posizione del famigerato “parlamentare pistolero”. Da parte sua Emanuele Pozzolo si è difeso: “Confermo che il colpo è partito accidentalmente ma non sono stato io a sparare”. Si attendono aggiornamenti sull’incidente da parte degli inquirenti.

Vita privata e carriera politica del deputato

Nato a Vercelli il 25 agosto 1985, Emanuele Pozzolo ha 38 anni ed è un deputato di FDI dal 13 ottobre 2022, nonché membro della commissione per gli affari esteri e comunitari. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pavia, ha ricoperto diverse cariche politiche prima del suo approdo in Parlamento. È stato vicepresidente dell’organizzazione giovanile di Alleanza Nazionale, Azione Giovani, dal 2002 al 2007. Pozzolo è molto legato a questo periodo della sua esperienza politica, definito come “anni bellissimi di militanza pura, tra assemblee studentesche e scontro ad alto tasso ideologico”.

In seguito è stato un consigliere per il comune di Vercelli con la Lega Nord. Nel 2012 raggiunge Giorgia Meloni nel suo neo-nato Fratelli d’Italia come portavoce provinciale sempre a Vercelli. Continua a lavorare nella sua città natale anche negli anni successivi come assessore alle politiche giovanili. Le informazioni per quanto riguarda la sua vita privata sono ad oggi molto limitate. È sposato con una donna di nome Martina, madre dei suoi tre figli, due femmine ed un maschio.

Le polemiche nel passato di Pozzolo, le posizioni No Vax e pro-Gun

Non è la prima volta che Emanuele Pozzolo fa parlare di se. Prima della controversa sparatoria di Capodanno, infatti, il deputato si era già fatto notare per le sue posizioni pro armi da fuoco nel 2015, con un suo discutibile commento su Twitter in seguito all’ennesimo caso di sparatoria di massa negli Stati Uniti: “Strage in Oregon: per Obama è sempre e solo colpa delle armi. Eppure io non ho mai visto una pistola sparare da sola”. Durante la pandemia Covid, inoltre, Pozzolo fu un fervente difensore di posizioni No-Vax: “L’arroganza pseudo-scientifica di chi mette all’indice esseri umani che non intendono sottoporsi a un trattamento sanitario di natura sperimentale che fa registrare casi di gravi reazioni avverse, quando non addirittura il decesso fisico”.