Accredito pensione gennaio 2022 in banca: le date

Accredito pensione gennaio 2022: quali sono le date e da quando è possibile già riscuotere. A rispondere a questi dubbi ci pensa l’Inps direttamente pubblicando anche tutte le date del 2022.

Sono state pubblicate le date di riscossione della pensione per il mese di gennaio sia per quanto riguarda le poste sia per le banche. “Le pensioni Inps di Gennaio per coloro che hanno un conto, libretto, postepay evolution con Poste Italiane dal 27 di dicembre hanno già potuto riscuotere la propria pensione poiché Poste Italiane ha aderito al pagamento anticipato delle Pensioni INPS, per quanto riguarda invece le banche non hanno aderito all’iniziativa, per tanto tutti coloro che hanno accreditata la pensione presso una qualsiasi banca Italiana l’accredito è previsto per oggi 3 Gennaio 2022″.

Pensione: tutte le date del 2022

L’INPS ha pubblicato anche il calendario dei pagamenti delle pensioni di tutto il 2022, di seguito quali sono le date: