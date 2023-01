California, sparatoria al Monterey Park: si contano dieci morti

Dagli Stati Uniti giunge una notiiza: è avvenuta una sparatoria in California, nei pressi del Monterey Park, ben 10 morti.

Dall’America giunge una notizia spiacevole, ma si potrebbe non tanto inattesa, dato che riguarda una sparatoria. Gli Stati Uniti d’America – viste le leggi che adottano sulle armi – non sono nuovi a questi casi, che difficilmente riescono a prevenire. Stavolta è avvenuta una sparatoria in California, nei pressi del Monterey Park.