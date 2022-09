Marcel Jacobs si sposa con Nicole Daza: dove e chi sono gli invitati vip

Marcel Jacobs si sposa con la sua compagna Nicole Daza. I due hanno già figli e si apprestano nella giornata di sabato 17 settembre 2022 a dire il loro si sul Lago di Como. Sono previsti circa 150 invitati. il padre dello sposo non dovrebbe prendere parte.

Marcel Jacobs si sposa con Nicole Daza

Marcel Jacobs si sposa con Nicole Daza. Lei, classe 1993, influencer e modella, è nata in Ecuador, ma ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Novi Ligure.

I due si sono conosciuto nel 2018 ed hanno due figli: Antony e Megan.

La sposa qualche settimana fa aveva parlato del suo matrimonio in un’intervista: “Lui chiuderà la stagione sportiva a settembre e il matrimonio sarà un’occasione per festeggiare anche le sue vittorie con i nostri familiari, molti dei quali, tra l’altro vivono in Paesi lontani – ha dichiarato Daza al settimanale Di Più – Arriveranno i miei parenti dall’America Latina e anche quelli di Marcell dagli Stati Uniti.

Poi ci saranno i nostri parenti italiani e amici da ogni parte del mondo. Arriveranno tutti”.

Dove e chi sono gli invitati vip

I due si sposano a Gardone Riviera, nella Torre di San Marco. Tra gli invitati dovrebbe esser presente anche Lamont Jacobs, che lasciò la compagna, Viviana, a pochi mesi dalla nascita di Marcell, ma con cui il campione ha ripreso i contatti. Finita la festa, i novelli sposi partiranno per il viaggio di nozze tra le Maldive e Bali.

Non ci sarà il padre dello sposo.

Tra gli invitati dovrebbe esserci anche Jeremy, il figlio che Marcell ebbe a soli 17 anni da Renata Erika Szabo. Incerta invece la presenza della sorella della sposa, Patricia Daza Conforme, ferma per motivi giudiziari.

