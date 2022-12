Bryan Adams a Roma il 6 dicembre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. L’altra data e tappa italiana

Bryan Adams a Roma: il cantautore canadese fa tappa in Italia e in particolare nella Capitale in occasione del suo ultimo tour. Non è l’unica tappa italiana ma è prevista un’altra data a stretto giro.

Bryan Adams a Roma il 6 dicembre: scaletta delle canzoni

Bryan Adams si esibisce in concerto il 6 dicembre a Roma a Palazzo dello Sport. “La pandemia e il lockdown ci hanno mostrato come la libertà di essere spontanei può essere negata.

All’improvviso tutti i tour si sono dovuti fermare, nessuno poteva salire in macchina e partire”, ha dichiarato il cantautore in occasione del lancio del tour. “So Happy It Hurts parla di libertà, autonomia, spontaneità e del brivido di correre su una strada senza barriere. L’album affronta molte parti effimere della vita, che però sono davvero il segreto della felicità, soprattutto la connessione umana”, ha dichiarato ancora il cantautore sul suo ultimo album.

Di seguito, ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco:

Kick Ass Can’t Stop This Thing We Started Somebody One Night Love Affair Shine a Light Heaven Go Down Rockin’ It’s Only Love You Belong to Me I’ve Been Looking for You / Blue Suede Shoes The Only Thing That Looks Good on Me Is You Here I Am When You’re Gone (Everything I Do) I Do It for You Back to You 18 Til I die Summer of ’69 Always Have, Always Will Kids Wanna Rock Heat of the Night Please Forgive Me Cuts Like a Knife So Happy It Hurts Run to You Can’t Take My Eyes Off You (Frankie Valli cover) Straight From the Heart All for Love Christmas Time

I biglietti del concerto con un’altra tappa italiana

I biglietti del concerto di Roma sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Il settore ancora libero è il Primo Anello Numerato a prezzo di 69 euro. L’artista l’8 dicembre sarà a Firenze dopodiché lascerà l’Italia per dirigersi in Germania. L’ultimo concerto prima di Natale per Bryan Adams sarà a Londra ma il tour riprenderà a marzo con nuove date in Asia.