Memorial Pantani 2022: percorso, orario e dove vedere in tv

Memorial Pantani 2022: torna la gara in onore del grande ciclista scomparso ancora per causa ben da definire. L’evento ciclistico in suo ricordo è giunto ormai alla sua 19esima edizione e sarà possibile seguirlo in qualche modo in tv.

Memorial Pantani 2022: percorso ed orario

Tutto pronto per la 19esima edizione del Memorial Pantani: 188,6 chilometri sulle strade del Pirata, con partenza da Forlì ed arrivo nella sua Cesenatico. La partenza è prevista per le ore 11 con arrivo intorno alla 15/16 del pomeriggio.

Il via sarà da piazza Saffi, poi la gara transiterà da corso della Repubblica, viale Corridoni, via Giovanni dalle Bande Nere, viale Salinatore, via del Portonaccio, viale Italia, viale Vittorio Veneto, corso Mazzini, piazza Saffi, corso Pepubblica, piazzale della Vittoria, viale Roma, via Campo di Marte, via Campo degli Svizzeri, via Mazzatinti, via Placucci, viale dell’Appennino, viale della Costituzione, sp 125 via Violina e via delle Caminate, quindi Meldola e Piandispino.

Traffico sospeso dalle 10,30 alle 11.45; divieto di parcheggio dalle 7 alle 14 in corso Mazzini, piazza Ordelaffi e corso della Repubblica.

Dove vedere in tv

Non ci sarà la diretta dell’evento. Tuttavia, sarà possibile seguirlo in qualche modo. Infatti, sarà trasmesso in differita TV su Rai Sport ed in streaming su RaiPlay dalle ore 21.45 alle ore 22.30.

LEGGI ANCHE: Balotelli in un bar in Svizzera ubriaco, il video diventa virale. Il club lo difende con un comunicato