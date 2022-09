Ligabue a Verona il 30 settembre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Ligabue a Verona si esibisce in concerto nella serata di venerdì 30 settembre. L'artista ha in programma altre serata all'Arena.

Ligabue all’Arena di Verona si esibisce in concerto nella serata di venerdì 30 settembre 2022. L’artista si trova nella città veronese per una serie di concerti prima di proseguire con il suo tour internazionale.

Ligabue all’Arena di Verona: scaletta delle canzoni

Luciano Ligabue si esibisce in concerto all’Arena di Verona venerdì 30 settembre 2022. Protagonista della serata sicuramente il sul ultimo album dal titolo “7”. Così su Instagram l’artista ha dato appuntamento a questa sera: “Son tornato nei luoghi del mio secondo album… ed è subito Lambrusco & Popcorn! Quale canzone di questo disco vorreste ascoltare in Arena?”.

Di seguito ecco la scaletta delle canzoni che porterà l’artista sul palco:

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Balliamo sul mondo

L’odore del sesso

Niente paura

Il sale della terra

Ho smesso di tacere

Marlon Brando è sempre lui

Bar Mario

Non è tempo per noi

Musica ribelle

Ho messo via

Piccola stella senza cielo

A che ora è la fine del mondo?

Luci d’America

Il giorno dei giorni

Buonanotte all’Italia

Il mio nome è mai più

I “ragazzi” sono in giro

Ti sento

Eri bellissima

Il giorno di dolore che uno ha

Quella che non sei

Certe notti

Sulla mia strada

Una vita da mediano

Il meglio deve ancora venire

A modo tuo

Questa è la mia vita

Tra palco e realtà

Urlando contro il cielo

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto non sono più disponibili sulla piattaforma di ticketone.it e dunque è tutto sold out per il concerto di Ligabue. Le altre date previste all’Arena di Verona sono il 1,3,4 e 6 ottobre. Poi, continuerà con il suo tour internazionale, passando il 26 ottobre al Razzmatazz di Barcellona, il 28 al Cirque Royal di Bruxelles, il 30 al Bataclan di Parigi e dal 31 al 02 novembre al Shepherd’s Bush Empire di Londra.

